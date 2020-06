Inainte de pledoariile finale, sotia lui Toni Grebla a reziliat contractul de asistenta juridica cu Darius Valcov

Acuzatiile procurorilor

Aceasta a decis sa incheie contractul de asistenta juridica chiar inaintea sedintei, dupa ce a fost informata ca unul dintre colegii sai a formulat din nou cerere de amanare, potrivit publicatiei " Concret in Olt ."Asta in conditiile in care la precedentul termen, Tribunalul Gorj le-a pus in vedere tuturor partilor sa prezinte mati concluziile, cercetarea judecatoreasca fiind deja incheiata. Cu toate acestea, la instanta a fost depusa cu doar jumatate de ora inainte de ora la care era stabilita sedinta de judecata, o noua cerere de amanare din parte unuia dintre ceilalti doi avocati , pe care ii are Valcov atat la Gorj cat si in dosarul de la Dolj si la Inalta Curte.", a declarat avocata Mihaela Grebla, pentru "Concret in Olt."Este vorba de un dosar care se afla pe rolul instantei din Targu Jiu de 3 ani, conform portalului instantelor. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Darius Valcov este acuzat in acest caz ca a initiat constituirea unui numar de trei societati care actionau ca un tot unitar, respectiv SC Millenium Topographica SRL, SC Contis Company SRL si SCA Ciobanu si Asociatii.Ulterior, fostul ministru al Finantelor Publice a decis sa-l coopteze, in cadrul uneia dintre acestea, pe Eduard Cincu, functionar al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliare (OCPI) Olt, care sa verifice in prealabil documentatia intocmita de catre angajatii SC Millenium Topographica SRL - avand ca activitate cadastru - astfel incat sa nu fie inregistrate multe respingeri de la OCPI.Pe langa Darius Valcov, au fost trimisi in judecata si Mircea Dogaru, fost consilier juridic al Millenium Topgraphica, si Elena Calota, administratorul societatii, ambii pentru dare de mita, dar si functionarul public din cadrul OCPI Olt, Eduard Cincu, pentru luare de mita.Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Mircea Dogaru a fost cel care, in perioada ianuarie - aprilie 2012, i-a remis lui Eduard Cincu, functionar public din cadrul OCPI Olt, suma de 1.000 lei lunar, el fiind acuzat de dare de mita in forma continuata.