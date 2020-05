Tribunalul Gorj stabileste ultimul termen in dosarul in care Valcov este judecat pentru instigare la coruptie

Acuzatiile procurorilor

Pledoariile trebuiau sa se tina in plina pandemie, pe 7 aprilie, dar termenul a fost schimbat pentru marti, 19 mai. La acest termen insa unul dintre avocati a solicitat amanarea, deoarece era la un alt proces, potrivit Concret in Olt. Darius Valcov nu s-a prezentat la acest termen, potrivit sursei citate. Acesta ar fi fost plecat in Italia si nu ar fi putut reveni din cauza restrictiilor de deplasare generate de epidemia de coronavirus.Este vorba de un dosar care se afla pe rolul instantei din Targu Jiu de 3 ani, conform portalului instantelor. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Darius Valcov este acuzat in acest caz ca a initiat constituirea unui numar de trei societati care actionau ca un tot unitar, respectiv SC Millenium Topographica SRL, SC Contis Company SRL si SCA Ciobanu si Asociatii.Ulterior, fostul ministru al Finantelor Publice a decis sa-l coopteze, in cadrul uneia dintre acestea, pe Eduard Cincu, functionar al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliare (OCPI) Olt, care sa verifice in prealabil documentatia intocmita de catre angajatii SC Millenium Topographica SRL - avand ca activitate cadastru - astfel incat sa nu fie inregistrate multe respingeri de la OCPI.Pe langa Darius Valcov, au fost trimisi in judecata si Mircea Dogaru, fost consilier juridic al Millenium Topgraphica, si Elena Calota, administratorul societatii, ambii pentru dare de mita, dar si functionarul public din cadrul OCPI Olt, Eduard Cincu, pentru luare de mita.Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Mircea Dogaru a fost cel care, in perioada ianuarie - aprilie 2012, i-a remis lui Eduard Cincu, functionar public din cadrul OCPI Olt, suma de 1.000 lei lunar, el fiind acuzat de dare de mita in forma continuata.