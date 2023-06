Lavinia Sandru a aflat in direct sentinta in cazul lui Valcov - cum a reactionat sotia fostului ministru

Lavinia Sandru, sotia fostului ministru al Finantelor Darius Valcov, a aflat in direct, joi seara, in emisiunea pe care o modereaza la Realitatea Tv, ca senatorul PSD a fost plasat in arest la domiciliu.

Lavinia Sandru a facut anuntul, sec, apoi a cerut publicitate. Ulterior, le-a spus invitatilor sai ca "nu comentam deciziile instantelor".

Sotia lui Darius Valcov nu a dorit sa declare altceva pe marginea acestui subiect si le-a dat cuvantul invitatilor din platou. Dupa aproximativ un sfert de ora, in studioul de la Realitatea Tv a inceput o dezbatere despre votul in cazul lui Dan Sova.

Miercuri seara, Lavinia Sandru a vorbit in cadrul emisiunii pe care de obicei o realizeaza la Realitatea Tv despre comentariile aparute in presa la adresa ei si a familiei sale, criticandu-i pe cei care au comentat ca marti ea nu a avut programul obisnuit si nu a intrat in direct.

Lavinia Sandru, sotia lui Darius Valcov, despre comentariile din presa: Doamne, ce colegi mi-a fost dat sa vad!

"Doamneeee, ce colegi mi-a fost dat sa vad in lumea asta a audiovizualului! Si colegi buni, pe care ii respect, dar si colegi...vai Doamne! Daca decizia va fi in defavoarea sotului meu, vor jubila acei jurnalisti. Dar daca sotul meu in instanta isi va dovedi nevinovatia, sunt convinsa ca nu se va intampla nimic pentru ca sigur nu vor veni sa isi ceara scuze", a spus Lavinia Sandru, adaugand ca "un CNA responsabil" ar trebui sa sanctioneze "linsajul".

Darius Valcov, arestat la domiciliu

Senatorul PSD Darius Valcov va fi cercetat in arest la domiciliu, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Decizia magistratilor de la ICCJ nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.

Dupa ce i-a expirat mandatul de retinere, Valcov a plecat acasa cu un taxi, unde a asteptat sentinta judecatorilor.