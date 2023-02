Intrebare pentru ministrul de Finante: Ce rol are Valcov? In ultima perioada, e prezent la sedintele tehnice din minister

Senatorul PNL Florin Citu a declarat ca fostul ministru al Finantelor Darius Valcov a participat in ultimul timp la mai multe sedinte in sediul Ministerului de Finante, fara a avea nicio calitate in acest sens, si i-a cerut actualului ministru sa spuna ce rol are acesta in institutia pe care o conduce.

"Ce rol are Darius Valcov in aceasta institutie, pentru ca, pentru ca in ultima perioada este mult mai prezent in Ministerul de Finante, este prezent la sedintele tehnice si, din cate stiu, sunt acolo si informatii secrete de serviciu, care nu ar trebui sa fie date asa, peste tot.

Mi s-a confirmat prezenta lui fizica in Ministerul de Finante. Nu stiu cine i-a aprobat. Asta era o intrebare pentru domnul ministru. Daca cei de la PSD cred ca acolo este cheia si dumnealui poate sa faca programul de guvernare, este fantastic, dar una este programul de guvernare si alta este sa fie acolo sa puna presiune politica", a declarat, miercuri, Florin Catu, in cadrul Comisiilor Economica si de Buget ale Senatului, la care fuese invitat Viorel Stefan pentru a da detalii legat de executia bugetara pe primul trimestru.

Ministrul de Finante nu a mai venit, astfel incat audierea sa a fost amanata pentru saptamana viitoare.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Antena 3, ca a lucrat la programul de guvernare cu fostul ministru de Finante, Darius Valcov, trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani, pentru ca este un bun profesionist, si isi "asuma" faptul ca a colaborat cu o persoana care are probleme in justitie.

"Pentru prima data o spun public, pentru ca mi se pare ca e datoria mea sa fac lucrul asta. Darius a fost unul din oamenii de baza cu care am lucrat la programul de guvernare, Darius Valcov.

(...) A venit de la PDL, dar este un om cu o foarte buna pregatire. Pe langa alti specialisti cu care am lucrat la programul de guvernare, cu Darius am lucrat si la acest program de guvernare", a spus Dragnea.

Intrebat despre problemele in justitie ale fostului ministru, liderul PSD a spus ca "isi asuma asta", pentru ca Valcov este un profesionist.

"Are probleme in justitie, dar Darius Valcov este unul din oamenii care, prin contributia lui, prin munca lui, la programul nostru de guvernare (...) a adus o contributie serioasa pentru ca romanii sa o duca mai bine. Si eu imi asum lucrul asta", a spus el.

In mai 2015, Darius Valcov a fost trimis in judecata de procurorii DNA, care il acuza de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupata de acesta, de primar, senator si ministru.