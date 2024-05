Tablourile lui Valcov valorau o avere: Cat costau operele de arta si cum a pus mana pe ele

Lucrarile de arta gasite la perchezitiile din dosarul fostului ministru al Finantelor Darius Valcov au valori cuprinse intre 1.200 de euro, precum este "Prapor", de Horia Bernea, si 114.000 de euro, un tablou semnat de pictorul Auguste Renoir, intitulat "Femme nue couchee".

Anchetatorii au identificat cele aproximativ o suta de tablouri gasite la perchezitiile din dosarul fostului ministru al Finantelor Darius Valcov si le-au trimis la expertiza unor specialisti evaluatori si muzeografi, printre operele de arta fiind si trei lucrari semnate Pablo Picasso.

Surse judiciare au declarat ca printre tablourile identificate se afla trei opere de arta semnate Pablo Picasso - "Lupta Centaurilor, III", "Pictor in atelier" si "Regele".

De asemenea, au mai fost identificate tablourile: "Portret" - de Rudolf Schweitzer-Cumpana, "Micul dejun" - de Eustatiu Stoenescu, "Lan de grau", "Gradina Cismigiu" - de Samuel Mutzner, "Prapor" - de Horia Bernea, "Zana", "Zane".

Ce se intampla cu tablourile din dosarul lui Darius Valcov

Tablourile "Lan de grau" si "Gradina Cismigiu", ambele realizate de pictorul Samuel Mutzner, au fost scoase la vanzare in 2013, la casa de licitatii Goldart din Bucuresti. Astfel, tabloul "Lan de grau", realizat in ulei pe carton, nesemnat, dar pe verso avand o autentificare din partea nepotului artistului si care provine din colectia familiei, a fost adjudecat cu suma de 4.000 de euro, sub pretul estimat.

De asemenea, tabloul "Gradina Cismigiu", al aceluiasi pictor, o opera in ulei pe carton, ce are autentificarea nepotului artistului si provine din colectia familiei, a fost cumparat cu suma de 3.000 de euro, sub pretul estimat, tot in 2013.

O alta pictura este "Micul dejun", de Eustatiu Stoenescu, in ulei pe carton, care a fost vanduta la o licitatie a casei Artmark, in anul 2014. Semnat, intitulat, localizat si datat "E. Stoenesco, 'Interieur', Paris, 1949", tabloul a fost adjudecat cu suma de 2.600 de euro.

Tablouri de zeci de mii de dolari

O piesa mai scumpa gasita de procurorii DNA este "Victor Hugo", de Andy Warhol, un desen in grafit, care apare pe site-ul de licitatii online Christie's cu o valoare estimata intre 20.000 si 30.000 de dolari.

DNA, perchezitii intr-un cimitir din Slatina: Bunuri ale lui Valcov, ascunse in doua morminte - surse

De asemenea, un alt tablou despre care procurorii afirma ca ii apartine lui Darius Valcov, intitulat "Femme nue couchee", de Auguste Renoir, a fost adjudecat cu suma de 114.963 de euro, potrivit site-ului de licitatii cornettedesaintcyr.fr.

Unele dintre tablourile gasite de procurorii DNA nu au fost identitificate in niciun catalog de profil si nici nu au fost expuse public, dupa cum au declarat specialisti in domeniu.

Pe de alta parte, in ceea ce priveste cele trei lucrari de Pablo Picasso, specialistii contactati de Mediafax au precizat ca nu pot face o estimare, avand in vedere ca in Romania nu exista experti evaluatori in opera celebrului artist.

Valcov ascundea o suta de opere de arta

Fostul ministru al Finantelor Darius Valcov, arestat la domiciliu in dosarul in care este cercetat pentru coruptie, a fost audiat la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), vineri, dupa ce la perchezitii au fost gasite aproximativ o suta de tablouri.

Sursele citate au precizat ca Darius Valcov intentiona sa deschida o galerie de arta in Bucuresti, iar in acest scop luase un spatiu si incepuse amenajarea, dar, din cauza cercetarilor, ar fi ascuns tablourile la patru persoane de incredere.

Darius Valcov da explicatii la DNA despre zecile de tablouri gasite si sub pat

Anchetatorii ar fi gasit unele tablouri prin dulapuri sau pe sub paturi, din cauza faptului ca Valcov si oamenii sai de incredere s-ar fi grabit sa le ascunda, au mai aratat sursele citate.

Conform acelorasi surse, din datele anchetei nu rezulta ca Valcov era cunoscator de arta, dar a identificat in achizitia operelor de arta o posibilitate de a ascunde provenienta banilor obtinuti prin traficarea influentei si fapte de coruptie.

