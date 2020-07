Sentinta: Darius Valcov, obligat sa plateasca 20.000 de lei daune morale pentru o postare defaimatoare despre Forumul Democrat al Germanilor

Sentinta

Practic, Tribunalul Olt a respins apelurile declarate de Darius Valcov si de FDGR impotriva unei decizii similare date de Judecatoria Slatina, potrivit portalului instantelor. In septembrie 2018, fostul demnitar a postat pe reteaua de socializare un montaj video in care aparea o zvastica pe fundal rosu si o fotografie in care presedintele Klaus Iohannis era facut sa semene cu Adolf Hitler. O luna mai tarziu, Valcov a fost sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu o amenda de 2.000 de lei pentru aceeasi postare, scrie Concret in Olt. Forumul Democrat al Germanilor l-a dat in judecata pe fostul ministru. Potrivit minutei, Valcov e obligat si sa publice hotararea instantei pe Facebook "Constata incalcarea de catre parat a dreptului nepatrimonial la imagine si prestigiu al reclamantei prin postarea pe pagina de facebook a paratului a unui montaj video cu textul, urmat de semnul egalitatii intre Grupul Etnic German din Romania si Forumul Democrat al Germanilor, pe fundal rosu sub semnul svasticii.Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 20.000 de lei, cu titlu de daune morale. Obliga paratul sa publice pe pagina sa de facebook dispozitivul acestei hotarari. Respinge ca neintemeiata solicitarea de a obliga pe viitor paratul la interzicerea unor asemenea manifestari nelegale si prejudiciatoare," se arata in minuta Judecatoriei Slatina.