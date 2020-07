Judecatorii confirma solutia de clasare data de DIICOT in dosarul lui Darius Valcov, pe protocolul secret cu SRI

Iata minuta Curtii de Apel Bucuresti:

Politicianul era cercetat pentru infractiunea de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, iar in vara anului 2019 chiar a fost pus sub control judiciar in acest caz. Pe 28 februarie 2020, DIICOT a decis renuntarea la urmarirea penala.DIICOT preciza ca s-a avut in vedere si solutia adoptata de Parchetul General intr-un caz separat, care o viza pe Nicoleta Ichim, prim procuror la Parchetul Curtii de Apel (PCA) Constanta, si in care s-a dat tot renuntare la urmarirea penala. In cazul acesteia, principalul motiv pentru decizie a fost ca femeia a recunoscut ca a fotocopiat protocolul la solicitarea sefei sale, procurorul Adina Florea."Nicoleta Ichim a efectuat o copie de pe un document clasificat la solicitarea unei alte persoane in raport cu care se afla intr-o pozitie de subordonare, fara a urmari un scop calificat, punand la dispozitia procurorului documentul doar pentru a-l citi si apoi sa-l distruga," explicau magistratii."In baza art.318 alin.15 cod procedura penala admite cererea formulata de Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - DIICOT - Structura Centrala - Sectia de Combatere a Infractiunilor de Terorism si a Criminalitatii Informatice.Confirma solutia de renuntarea la urmarire penala fata de inculpatul Valcov Darius Bogdan (date), cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala prevazuta de art. 407 alin. 3 din codul penal. In baza art. 275 alin. 3 cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva," potrivit portalului instantelor.