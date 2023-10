Darius Olaru a lămurit scandalul de la națională: ”Asta m-a deranjat”

Darius Olaru, jucătorul echipei FCSB, crede că formaţia sa a avut o zi mai slabă în meciul de duminică, cu FC Voluntari, scor 0-0.

„Am făcut un joc destul de bun, am avut multe situaţii de a marca, dar din păcate nu am reuşit. Suntem dezamăgiţi. Ne doream victoria, am văzut că celelalte contracandidate s-au împiedicat, speram să fie etapa noastră, dar nu a fost aşa. Nu am avut ritm la construcţie, am fost foarte lenţi. Trebuie să muncim şi să ne câştigăm noi meciurile noastre şi dacă vor fi paşi greşiţi din partea adversarilor, atunci va fi şi mai bine”, a spus Olaru, care a adus lămuriri despre scandalul iscat la națională prin absența sa la meciul cu Andorra (4-0).

”M-am lovit la antrenament, cu două zile înainte de meci, acelaşi lucru l-a păţit şi Mihăilă. Nu are importanţă că am jucat sau nu am jucat. Stafful a luat decizia să stau în tribună şi am respectat-o. M-a afectat mai mult ce s-a scris după meci, mă aşteptam să se vorbească mai mult despre meci şi despre posibila noastră calificare, nu despre cazul meu”, a declarat Darius Olaru.

”Acest lucru m-a deranjat. S-a scris foarte mult. Nu cred că în asta ține personalitatea mea, să ies eu și să dau declarații pentru presă. Dacă se lua decizia să joc, jucam. Dacă s-a luat decizia să stau în tribună, asta am făcut”, a completat el.

