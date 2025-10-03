Darko Peric, actorul cunoscut din „La Casa de Papel”, joacă alături de Smiley și Pavel Bartoș în „Vacanță All-Inclusive”

Primul lungmetraj produs de Pavel Bartoș, Smiley și Cristian Hordilă, „Vacanță All-Inclusive”, și-a încheiat recent filmările după trei săptămâni de muncă intensă. Comedia polițistă, care îi are în rolurile principale pe Smiley și Pavel Bartoș, intră acum în etapa de postproducție și promite să aducă pe marele ecran o combinație de acțiune, umor și situații surprinzătoare.

Povestea urmărește doi ofițeri antidrog a căror vacanță la mare este dată peste cap când descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Inspirat dintr-un fapt real incredibil, filmul regizat de Radu Bărbulescu a fost realizat într-un timp record, iar actorii s-au pregătit timp de câteva luni pentru a face față scenelor de acțiune, incluzând urmăriri cu șalupe de mare viteză, explozii și lupte corp la corp.

O echipă de 10 cascadori și 300 de persoane ca figuranți au contribuit la realizarea celor mai spectaculoase cadre, iar scenele pline de hohote de râs au fost numeroase. Alături de Smiley și Pavel Bartoș, distribuția filmului include nume importante precum Raluca Aprodu, Mihai Călin, Diana Cavallioti, Alex Velea, Daniel Achim, Gabriela Popescu, Bogdan Farcaș și Darko Peric, cunoscut pentru rolul Helsinki din „La Casa de Papel”.

„Vacanță All-Inclusive” marchează debutul în lungmetraj al regizorului Radu Bărbulescu, iar imaginea este semnată de Tudor Mircea.

Ads

„Avem o poveste foarte generoasă, un mix de comedie, acțiune și dramă ce reușește să păstreze suspansul până la final. Și o distribuție ce a probat o chimie puternică pe platourile de filmare. Așteptăm cu nerăbdare să intrăm în etapa de montaj și efecte speciale”, a declarat Cristian Hordilă, unul dintre producătorii filmului.

Filmul produs de Hopa Film este programat să ajungă în cinematografele din România și Republica Moldova în 2026.

Ads