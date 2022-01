Australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a comentat cazul Novak Djokovic, a cărui viză a fost anulată a doua oară de autoritățile australiene.

Cahill a precizat că nu se bucură pentru această decizie, ba din contră, crede că toată lumea a procedat greșit în această situație, și jucătorul, dar și autoritățile din țara lui.

"Toată lumea a greșit și a ieșit un dezastru. Novak, Tennis Australia, guvernul Victoriei, guvernul federal. Ar fi trebuit să se ia o decizie dură, ținând cont prin ce au trecut australienii. Fă-ți vaccinul și vino să joci la Australian Open. Dacă nu, poate ne vedem în 2023. Fără loc de interpretări", a scris Cahill pe Twitter, fiind întrebat dacă se bucură pentru decizia luată în cazul Djokovic.

No. Not at all. Fault lies everywhere here. It's been a mess. Novak, TA, Vic Gov, Federal Gov. It should've been a hard rule entering this country considering what the folks have been thru. Get vaccinated and come play the AO, or if not maybe see you in 23'. No wiggle room https://t.co/CzabtLGnMW