Darren Cahill cere dreptate pentru Simona Halep la Wimbledon! Ce vrea australianul de la organizatori

Simona Halep se află pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului.

Românca a câștigat competiția în 2019, când a învins-o în finală pe Serena Williams.

Darren Cahill, fostul ei antrenor, crede că Simona ar trebui să joace în meciul de deschidere al ediției de anul acesta, deoarece, din cauza pandemiei, în 2020, nu a avut această șansă, competiția fiind anulată, iar în 2021 nu a putut participa din cauza unei accidentări.

În condițiile în care Ashleigh Barty, campioana de anul trecut, nu mai joacă tenis, fiind retrasă din activitate, Cahill crede că Simona merită această onoare.

Wimbledon 2022 se va desfășura în perioada 27 iunie - 20 iulie, cu șase jucătoare din România pe tabloul principal: Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Gabriela Ruse, Irina Bara,Ana Bogdan și Mihaela Buzărnescu.

This should be Simona Halep.

Covid wiped out the 2020 championships & unable to play last year due to injury so Ash Barty was given the honor. With Ash retired, the privilege and honor should go back to Simo. She has earned it as 2019 champ. 🙏 https://t.co/9iElc6TxVw