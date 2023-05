Darren Cahill a intervenit în scandalul de dopaj al Simonei Halep: ”Aștept cu nerăbdare”

Australianul Darren Cahill, fostul antrenor al Simonie Halep, a intervenit în noul scandal de dopaj în care e implicată tenismena noastră, acuzată că a încălcat anumite aspecte privind pașaportul biologic.

„Susțin fiecare cuvânt din declarația mea inițială încă din octombrie! Credința și sprijinul meu față de Simona sunt neclintite. Aștept cu nerăbdare să aibă șansa de a-și prezenta cazul comisiei independente cât mai curând posibil”, a afirmat Darren Cahill.

Darren Cahill este antrenorul cu care Simona Halep a obținut cele mai mari performanțe ale carierei.

I stand by every single word of my original statement way back in October. My belief and support of Simona is unwavering.

I look forward to her having the chance to present her case to the independent panel asap. pic.twitter.com/spVi9ckWVu