Darren Cahill, în al nouălea cer: ce a sărbătorit fostul antrenor al Simonei Halep

Australianul Darren Cahill a trăit aseară clipe extraordinare la Toronto.

Jucătorul pe care îl antrenează Darren Cahill în acest moment, italianul Jannik Sinner, a câștigat finala turneului ATP 1000 de la Toronto.

Jannik Sinner l-a învins în finală pe australianul Alex de Minaur, scor 6-4, 6-1, într-o oră și 30 de minute.

De altfel, imediat după partidă, Sinner a mers în loja lui și i-a îmbrățișat pe Darren Cahill și pe ceilalți membri din staff.

Jannik Sinner walks straight over to his team to give them a hug after winning his first Masters title in Toronto.

They’ve seen him win.

They’ve seen him lose.

Today, they see him as a Masters 1000 CHAMPION. 🥹

pic.twitter.com/vo55TCahN0