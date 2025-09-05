Sabia laser a lui Darth Vader, din "Star Wars", vândută la licitație pentru peste 3 milioane de euro. "O piesă incredibilă din istoria cinematografiei"

Arma folosită în filmele „Imperiul contraatacă” (1980) și „Întoarcerea lui Jedi” (1983), vândută joi, 4 septembrie, la Los Angeles, a fost folosită special în celebrele scene de luptă dintre Darth Vader și Luke Skywalker.

Faimoasa sabie laser a lui Darth Vader, care a fost folosită pentru a-i tăia mâna lui Luke Skywalker în Star Wars: Imperiul contraatacă, a fost vândută joi, 4 septembrie, cu 3,65 milioane de dolari (3,11 milioane de euro) la o licitație organizată în Los Angeles. „Sfântul Graal” a fost estimat la până la 3 milioane de dolari (2,6 milioane de euro), iar oferta inițială a fost stabilită la 500.000 de dolari (425.000 de euro), scrie Le Figaro.

„Este pur și simplu o piesă incredibilă din istoria cinematografiei”, a declarat pentru AFP Brandon Alinger, director de operațiuni la casa de licitații Propstore, în timpul unei prezentări a celor mai importante loturi ale licitației, la Londra, la începutul lunii august. Arma a fost mânuită de Darth Vader în timpul unor scene de luptă legendare din Imperiul contraatacă (1980) și Întoarcerea Jedi (1983).

David Prowse, actorul din spatele măștii negre, și cascadorul Bob Anderson au folosit de fapt două modele. Unul, fără lamă, atașat la centura personajului negativ, iar celălalt, pentru scenele de luptă, echipat cu o lamă de lemn. Este versiunea folosită pentru luptă, dar fără lama de lemn, care este scoasă la vânzare, după ce a fost păstrată timp de 40 de ani de către un particular american.

Obiect folosit în scene emblematice

„Cineva (...) a venit la noi și ne-a spus: «Am asta de vânzare». Am fost uimiți”, a explicat fondatorul Propstore, Stephen Lane, comparând semnificația piesei cu cea a papucilor roșii purtați de Judy Garland în Vrăjitorul din Oz. Experții au autentificat obiectul comparând loviturile și zgârieturile sale cu cele văzute în filme. „Uitați-vă la lovitura mare de pe spate; probabil este de la lama sabiei laser a lui (actorul care l-a interpretat pe Luke Skywalker) Mark Hamill”, a descris Brandon Alinger.

Obiectul a fost folosit în mod special în celebrele scene de luptă dintre Darth Vader și Luke Skywalker, inclusiv în scena emblematică „Sunt tatăl tău”, în care mâna lui Luke este tăiată de tatăl său. În ciuda valorii sale, obiectul constă dintr-o parte a unui bliț vechi de cameră, la care au fost adăugate piese recuperate, inclusiv un calculator.

Alte obiecte scoase la vânzare la această licitație, care se desfășoară între 4 și 6 septembrie, includ biciul, centura și tocul folosite de Harrison Ford în Indiana Jones și Ultima Cruciadă (1989). De asemenea, este oferit un „neuralizor” folosit de agenții J (Will Smith) și K (Tommy Lee Jones) pentru a șterge amintirile în Men in Black (1997). Obiectul luminos, al cărui afișaj LED încă funcționează, ar putea fi vândut cu 150.000 de dolari (aproximativ 129.700 de euro).

