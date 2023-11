Cursa Campionatului Mondial de Darts 2024 își numără favoriții

Până la sfârșitul anului, în programul calendaristic de darts se prefigurează două Turnee Euro, nouă turnee de sală și patru turnee TV de clasament. Așadar, pentru jucătorii PDC, există încă multe șanse de a-și asigura calificarea la Campionatul Mondial de Darts din decembrie 2023.

Campionatul Mondial de Darts Paddy Power 2024 este cel mai reputat eveniment profesionist de darts care are loc la Alexandra Palace din Londra, Anglia, la sfârșitul fiecărui an, anul acesta fiind desfășurat în perioada 15 decembrie 2023 - 3 ianuarie 2024. Premiile turneului vor rămâne la 2,5 milioane de lire sterline în total, pentru al șaselea an consecutiv.

Binecunoscuții Michael Smith, Michael van Gerwen, Gerwyn Price și Peter Wright vor avea calificarea mai mult decât garantată și, în plus, având asigurat și un loc în topul clasamentului, acest lucru fiind de interes pentru părțile interesate precum utilizatorii codului bonus Superbet. Michael Smith, jucătorul profesionist englez de darts poreclit „Bully Boy”, este campionul anului 2023, după ce l-a învins pe Michael van Gerwen cu 7-4 în finala din decembrie trecut.

Olandezul Michael van Gerwen ocupă în prezent locul 2 în lume, după ce a fost numărul 1 din 2014 până în 2021. De asemenea, a fost de trei ori campion mondial PDC, câștigând titlul în 2014, 2017 și 2019. Van Gerwen este considerat pe scară largă ca fiind unul dintre cei mai buni jucători ai acestui sport din ce în ce mai îndrăgit și în România.

Gerwyn Price „The Iceman”, reprezentantul Țării Galilor, este în prezent numărul 5 mondial în PDC. La rândul său, a fost de trei ori campion de Grand Slam și campion mondial, devenind primul galez câștigător al turneului profesionist. Este, de asemenea, un fost număr 1 mondial.

Peter Wright „Snakebite”, jucătorul scoțian în prezent pe locul 3 în lume, a fost dublu campion mondial, după ce a câștigat Campionatul Mondial de Darts PDC în 2020 și 2022. A fost totodată campion mondial la World Matchplay și a fost clasat de două ori pe locul 1 mondial în PDC (ambele turnee au avut loc în 2022).

La acest turneu încă există câteva nume cunoscute de care nu suntem siguri că vor apărea la Alexandra Palace pentru sărbătorirea în forță a Revelionului.

Olandezul Vincent van der Voort „Dutch Destroyer”, nu se află în afara clasamentului pentru Campionatul Mondial de Darts, dar ocupă în prezent locul 36. Primii doi clasați în Turneul Challenge participă, de asemenea, la Campionatul Mondial. Aceste locuri sunt ocupate în prezent de Berry van Peer și Christian Kist. Wessel Nijman își va face și el debutul la Alexandra Palace, alături de tânărul englez Luke Litter, care are numai 16 ani.