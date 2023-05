Românul dat afară "pe motiv că merge des la toaletă": "Nu are voie de mai mult de două ori"

Motivele pentru care un patron poate concedia un angajat pot fi diverse, de la lipsa de performanță, restructurarea companiei, întreruperea activității, încălcarea regulamentelor sau a legilor muncii.

Este important ca angajatorul să respecte procedurile legale de concediere și să ofere compensații corespunzătoare angajatului concediat.

Sunt situații în care motivele concedierii nu sunt justificate sau reale. Este cazul relatat de o româncă legat de împrejurările în care soțul său ar fi fost dat afară, după cum a scris pe Facebook.

"Am nevoie de ajutor. Soțul meu a fost dat afară ieri, pe motiv că merge des la toaletă și că nu are voie de mai mult de 2 ori, și că este un pic mai "închis" de culoare, are problemă doar cu soțul meu și cu încă un băiat, la fel mai închis la ten.

Nu l-au mai lăsat să vină de azi la muncă, pe motiv că o șefă de la depozitul unde lucrăm nu îl mai dorește acolo.

Este normal să îl dea afară și nici măcar să nu îl lase să își facă perioada de preaviz? Și cu acest motiv, că merge des la toaletă? Menționez că nu fumează, să nu se înțeleagă că mergea să fumeze, mergea strict la toaletă. Și ne-au dat termen până sâmbătă să părăsim locul unde locuim acum", a scris aceasta pe grupul Avocatul online.

"Nu cumva să semneze vreun act"

În comentarii, femeia a primit mai multe sfaturi.

"Mergeți la ITM și faceți reclamație? V-au oferit și cazare?

"Da, și cazare ne au oferit și trebuie să eliberăm după spusele lor până sâmbătă", a răspuns autoarea postării.

"Urgent reclamație la ITM. Și nu cumva să semneze vreun act între timp. Și nici să părăsiți locuința."

"Și la privat te face să pleci tu singur, dacă spui ceva ce nu convine marilor șefi.

La noi angajații nu au nici un drept, doar obligații, te forțează să muncești cât mai mult, pe bani cât mai puțini."

"Și la noi la muncă avem persoane de culoare"

"A spus cineva din partea angajatorului că îl da afară pentru că e "un pic mai închis de culoare" sau asta e o părere de-a dumneavoastră? Mai mult, a fost dat deja afară (adică a semnat ceva) sau a fost doar avertizat că asta se va întâmpla?"

"A fost deja dat afară, nu au spus că îl dau afară din acest motiv, dar doar cu soțul meu și cu încă un băiat la fel mai închis, a avut treabă", a răspuns autoarea postării.

"Ca în mai toate cazurile de genul asta, adevărul este, cel mai probabil, undeva la mijloc. Cu alte cuvinte, nici soțul dumneavoastră nu se omora cu munca, nici patronul firmei respective nu murea de dragul lui așa că, la prima abatere, l-a zburat. Acuma, dacă a semnat deja, e cam dificil să mai puteți face ceva, deși nu imposibil (vedeți restul postărilor de pe aici). Altă dată, mai multă grijă!"

"Reclamație la Itm cât mai urgent, va plăti firma foarte mult. Plus că nu are voie, ăsta-i rasism."

"Și la noi la muncă avem persoane de culoare. Nu se face diferența. Sunt corecți și cinstiți."

"Să facă reclamație la ITM. Se poate face și online. Este și discriminare. Fapta interzisă de codul muncii."

"Angajatorul ar trebui să ofere motive clare și documentate pentru concediere"

"Situația descrisă de dumneavoastră pare a fi discriminatorie și ilegală. Un angajator nu poate să concedieze un angajat fără un motiv întemeiat și fără a urmă procedurile legale. Conform legii, un angajator poate concede un angajat doar în anumite circumstanțe, cum ar fi neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, absenteismul, abaterile disciplinare sau problemele medicale care împiedică un angajat să își îndeplinească sarcinile de serviciu.

În ceea ce privește situația soțului dumneavoastră, motive precum "merge des la toaletă" și "este un pic mai închis la culoare" sunt considerate discriminatorii și nu pot fi utilizate că justificare pentru concediere. Angajatorul ar trebui să ofere motive clare și documentate pentru concediere, iar soțul dumneavoastră ar trebui să aibă dreptul la perioada de preaviz prevăzută de lege.

De asemenea, termenul dat de proprietarul locuinței în care locuiți pare a fi foarte scurt. În funcție de circumstanțe, legea prevede că chiriașii trebuie să fie notificați cu cel puțîn 3 luni înainte de a fi evacuați.

Recomand să luați legătură cu un avocat specializat în dreptul muncii și/sau în dreptul imobiliar pentru a va proteja drepturile și a încerca să găsiți soluții legale în situația dată."

"Ar trebui făcută mențiunea că acțiunea se petrece în Germania"

În comentarii, câteva persoane fac precizarea că familia de români care reclamă situația se află în Germania, de fapt.

"În primul rând cred că ar trebui făcută mențiunea că "acțiunea" se petrece în Germania."

"Vorbim de Germania...angajatorul te poate concedia de la o zi la alta în perioada de probă fără să îți dea explicații, peste perioada de probă cu preaviz 2 săptămâni sau cum e scris în contract, pauzele sunt clare și muncă e muncă, totul este relativ în postare, nimeni nu te dă afară dacă muncești, indiferent de religie, rasă, neam etc".

"Tocmai, domnule, că muncea, nu a avut nici o greșeală la locul de muncă, își făcea norma zilnic, altfel nu îndrăzneam să cer ajutorul pe acest grup și dacă făcea soțul meu ceva îmi vedeam de treabă și aia era, dar de asta am cerut sfatul oamenilor, dar oamenii ca dvs știu doar să judece și să fie de partea nemților, nu sunteți singurul, stați liniștit", a precizat autoarea postării.

"Dacă omul lucrează în Germania, angajatorul nu e obligat să îți motiveze Kundingung, mai ales în perioada de probă, domnul să meargă la Arbeitgherift sau la avocat dacă crede că i s-au încălcat drepturile sau este discriminat pe motive medicale."