Cum ar putea ajunge datele a sute de mii de români să fie folosite pentru a băga bani în buzunarul unui multimiliardar

O companie controlată de multimiliardarul Elon Musk este în atenția autorităților europene, după ce în spațiul public au apărut informații că programul său conversațional bazat pe inteligență artificială, Grok, se poate folosi de datele utilizatorilor unei cunoscute rețele de socializare pentru dezvoltare.

Pe rețeaua de socializare X, cunoscută până recent ca Twitter, sunt și 690.000 de români, iar știrea vine în contextul în care Musk încearcă să atragă finanțare pentru a concura cu jucătorii puternici de pe piața inteligenței artificiale.

Utilizatorii care ajung la meniul de confidențialitate din contul lor de X observă că le-a fost prezumat acordul pentru ca interacțiunile lor să antreneze serviciul Grok. Un mesaj disponibil sub setare și verificat de Ziare.com arată că postările, dar și "interacțiunile, inputurile și rezultatele tale pot fi împărtășite cu furnizorul nostru, xAI" cu scopul antrenării Grok. X.AI Corp este compania fondată de Musk, care a lansat Grok în noiembrie anul trecut. Mesajul este unul neclar, iar, în orice caz, legea europeană cere să existe un motiv legitim pentru a extrage orice informații, conform unei publicații din industria informaticii.

Companiile din spatele rețelelor de socializare folosesc metodologii diferite în raportare, iar termenul de "utilizator" nu se referă mereu la persoanele active. Datele publicate de Statista arată că în jur de 690.000 de români folosesc activ rețeaua X. În același timp, cifrele legate de publicitate publicate de X indică 1,5 milioane de utilizatori români, conform celui mai recent raport al Data Reportal. În toată Uniunea Europeană, rețeaua deservește peste 111 milioane de utilizatori, dintre care doar 61 de milioane au cont pe fostul Twitter, conform propriei numărători, informa o publicație din industrie la final de aprilie.

Ads

Comisia de Protecție a Datelor (DPC) din Irlanda s-a declarat „surprinsă” de mișcarea platformei X, a informat publicația The Irish Independent vineri, 26 iulie. Autoritatea de supraveghere va cerceta dacă acțiunile luate de X sunt compatibile cu legislația europeană privind protecția datelor.

Comisia de Protecție a Datelor (DPC) din Irlanda s-a declarat "surprinsă" de mișcarea platformei X, a informat publicația The Irish Independent vineri, 26 iulie. Autoritatea de supraveghere va cerceta dacă acțiunile luate de X sunt compatibile cu legislația europeană privind protecția datelor.

"DPC este în discuții cu X cu privire la această chestiune de mai multe luni, iar cea mai recentă interacțiune a avut loc chiar ieri (joi – n.r.). Astfel, suntem surprinși de informațiile apărute astăzi. Am transmis un mesaj către X astăzi și așteptăm un răspuns. Ne așteptăm la mai multe interacțiuni la începutul săptămânii viitoare", a transmis un purtător de cuvânt al comisiei.

Ads

DPC este autoritatea responsabilă de supravegherea companiilor care oferă servicii pe internet în ceea ce privește respectarea regulilor europene.

La sfârșit de mai, compania xAI ar fi ajuns la o valoare de piață de 24 de miliarde de dolari, după o investiție de 6 miliarde de dolari, conform CNN. Aceste ultime miliarde ar urma să fie folosite pentru a "aduce primele produse ale xAI pe piață, pentru a construi o infrastructură avansată și pentru a accelera cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor viitoare", arată compania într-un comunicat din 26 mai. Cu o lună înainte, Musk spunea că firma pe care a înființat-o "încă are mult de recuperat" pentru a putea concura cu marii rivali, OpenAI și Google LLC, adăugând că "poate pe finalul acestui an vom ajunge acolo", relatează New York Times.

Ads

Dezvoltatorii văd astfel de date ale utilizatorilor drept cruciale pentru a dezvolta aplicații bazate pe inteligența artificială, care au în spate mari modele lingvistice pentru a putea replica discuțiile dintre oameni. La începutul acestui an, OpenAI, care a lansat programul ChatGPT, spunea că "ar fi imposibil să antrenezi cele mai performante modele de inteligență artificială ale prezentului fără să te folosești de proprietate intelectuală", conform The Guardian.

Publicația New York Times a acționat în instanță împotriva OpenAI și Microsoft Corp, reclamând faptul că aplicațiile acestora bazate pe inteligență artificială au fost antrenate cu încălcarea regimului proprietății intelectuale.

Cu o zi înainte ca știrea despre acordul implicit pentru furnizarea datelor, Musk a anunțat că acționarii și consiliul de administrație al producătorului de mașini electrice Tesla Inc vor vota cu privire la o investiție de 5 miliarde de dolari în compania xAI, conform Bloomberg. Miliardarul a făcut acest anunț după ce a realizat un sondaj pe subiect pe rețeaua X. Musk este directorul general și cel mai mare acționar ai Tesla. Afaceristul controlează și X Corp, compania din spatele rețelei de socializare, după ce a cumpărat Twitter Inc în octombrie 2022.

Ads

În realizarea acestui material, Ziare.com a creat un nou cont pe rețeaua X și a putut verifica faptul că acordul pentru împărtășirea datelor este unul implicit. Momentan, setarea poate fi modificată doar de pe site-ul rețelei de socializare, nu și din aplicație, conform Variety. Pentru a o dezactiva, utilizatorii trebuie să navigheze la meniu "setări", secțiunea "confidențialitate și siguranță", unde, în partea de jos apare un meniu intitulat "Grok", unde poate fi revizuit acordul.

Acordul pentru împărtășirea datelor generate de utilizatorii rețelei este prezumat FOTO Captură X.com/Ziare.com

La începutul lui iunie, compania Meta Platforms Inc, care deține Facebook și Instagram, a fost reclamată în 11 state europene pentru că ar fi vrut să se folosească de informațiile utilizatorilor săi pentru a antrena modelele de inteligență artificială, conform Euronews. Ulterior, Meta a anunțat că va își va întrerupe planurile de antrenare a sistemului de inteligență artificială pe baza datelor utilizatorilor din UE și din Marea Britanie, țară ale căror norme de protecție a datelor sunt modelate după cele europene, conform Tech Chrunch.

Ads