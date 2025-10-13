A patra emisiune de euro-obligațiuni a României din 2025. Câți bani au fost atrași de pe piețele externe

Autor: Aniela Manolea
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 18:05
359 citiri
A patra emisiune de euro-obligațiuni a României din 2025. Câți bani au fost atrași de pe piețele externe
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, bucuros de succesul unei noi emisiuni de euroobligațiuni FOTO Captură video Youtube.com/Guvernul României

Ministerul Finanţelor a anunțat rezultatele celei de-a patra emisiuni de euroobligațiuni a României din acest an. În urma emisiei din 2 octombrie, România a atras de pe pieţele extern aproximativ 4 miliarde de euro. Desfășurată în 3 tranșe, este ultima tranzacţie publică de euroobligaţiuni a României în anul 2025.

Emisiunea de euroobligațiuni s-a realizat în trei tranșe: o tranșă de 2 miliarde de euro cu scadenţa de 7 ani (2033), o tranșă de 1 miliard de euro pe 12 ani (2037) şi 1 miliard de euro pe o nouă tranșă de 20 ani (2045).

Ministerul Finanţelor anunţă că, totodată, corelat cu această emisiune, România a continuat procesul de administrare activă a portofoliului de datorie prin utilizarea unei operaţiuni de răscumpărare anticipată a euroobligaţiunilor scadente în anul 2026, în scopul limitării riscului de refinanţare şi extinderii maturităţii medii reziduale a portofoliului.

Astfel, România a anunţat şi oferte de răscumpărare la preţ fix ("Tender offer") pe parcursul a 5 zile lucrătoare pentru fiecare dintre cele trei obligaţiuni suverane în euro cu scadenţa în 2026, cu o valoare cumulată de 4,25 miliarde euro. Prin urmare, pe 10 octombrie, România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, în valoare totală de aproximativ 1 miliard EUR, după cum urmează:

  • 550 milioane EUR din obligaţiunile cu scadenţa la 26 februarie 2026 (aprox. 42,3% din emisiune);
  • 240,3 milioane EUR din obligaţiunile cu scadenţa la 26 septembrie 2026 (aprox. 13,4% din emisiune);
  • 209,6 milioane EUR din obligaţiunile cu scadenţa la 8 decembrie 2026 (aprox. 18,2% din emisiune).

Potrivit MF, tranzacţia marchează noi recorduri: cel mai mare volum total maxim al ordinelor din partea investitorilor înainte de fixarea marjelor: 17,5 miliarde EUR; cea mai mare reducere de spread (45 bps pentru tranşele de 7 şi 20 de ani şi 40bps pentru tranşa de 12 ani) ce a permis reducerea cea mai semnificativă a primelor de emisiune (-15/-5/-5bps); cea mai mare operaţiune de răscumpărare anticipată realizată de România printr-o emisiune de euroobligaţiuni, care a totalizat aproximativ 1 miliard de EUR.

Această tranzacţie face parte din strategia României de a se finanţa extern în 2025, asigurând atât acoperirea necesarului de finanţare, cât şi consolidarea rezervei de valută a statului.

„Succesul României pe pieţele internaţionale de capital, în prima zi după adoptarea rectificării bugetare, confirmă încrederea investitorilor în direcţia economică a ţării şi în măsurile adoptate. Semnalul transmis sprijină continuarea reformelor pentru stabilitate macroeconomică şi sustenabilitate fiscală. Vom acţiona ferm pentru corectarea dezechilibrelor şi pentru un mediu investiţional predictibil şi atractiv”, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Cumpărătorii obligațiunilor României

Emisiunea de euro-obligaţiuni a beneficiat de o bază investiţională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât şi din perspectiva tipurilor de investitori, precizează MF.

Din punct de vedere al tipurilor de investitori, se distinge preponderenţa investitorilor de tipul "real money", respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturităţilor de 7, 12, respectiv 20 de ani de 71%, 51% şi respectiv 69%. Cea mai mare participare a fondurilor de pensii şi asigurări a fost la tranşa de 12 ani (18%). Fondurile suverane şi instituţiile oficiale au avut o participare echilibrată în cadrul tuturor tranşelor emisiunii, cu o pondere de 5% pentru maturităţile de 7 şi 20 de ani şi o participare uşor mai ridicată, de 8%, în tranşa de 12 ani.

Distribuţia geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani EUR a fost următoarea: UK 36%, America 28%, Europa de Vest 15%, restul Europei 7%, CEE 7%, Romania 4%, Asia şi Orientul Mijlociu 3%.

Pentru maturitatea de 12 ani EUR, distribuţia geografică a investitorilor a fost: UK 34%, America 20%, Europa de Vest 22%, restul Europei 2%, CEE 8%, România 9%, Asia şi Orientul Mijlociu 5%.

Distribuţia geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 20 ani EUR a fost următoarea: UK 58%, America 16%, Europa de Vest 11%, restul Europei 5%, CEE 3%, România 2%, Asia şi Orientul Mijlociu 5%.

România a vândut obligaţiuni în 3 tranşe, din care 2 miliarde de euro cu maturitatea de 7 ani lung, cu un randament de 5,486% şi o rată de dobândă de 5,375% pe an, 1 miliard de euro cu maturitatea de 12 ani, cu un randament de 6,208% şi o rată de dobândă de 6,125% pe an şi un 1 miliard de euro cu maturitatea de 20 de ani, cu un randament de 6,620% şi o rată de dobândă de 6,500% pe an, arată Ministerul Finanţelor.

Potrivit sursei citate, tranzacţia a fost intermediată de: Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE şi Raiffeisen Bank International AG.

Ediție nouă a titlurilor de stat Fidelis. Dobânzi neimpozabile și posibilitatea de a retrage oricând banii
Ediție nouă a titlurilor de stat Fidelis. Dobânzi neimpozabile și posibilitatea de a retrage oricând banii
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS în lei și în euro, vineri, 10 octombrie. Ca și la cele precedente din acest an, titlurile includ dobânzi...
Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor
Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor
Ministerul Finanțelor a împrumutat, joi, 9 octombrie, 1,063 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat și una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit...
#datorie externa romania, #obligatiuni euro, #imprumuturi Romania, #Ministerul Finantelor , #datorie externa
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Putin a trimis "omuleti verzi" la granita cu Estonia. ISW: Rusia a inceput "Faza Zero" pentru un razboi cu NATO
Adevarul.ro
Solutia unui sofer roman de camion pentru a-si recupera salariile restante. "Il voi returna doar cand imi voi primi banii"
ObservatorNews.ro
O femeie a "sarutat" moastele Sf. Parascheva si s-a rugat prin video call, ajutata de o pelerina

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De teama scumpirilor, peste jumătate dintre români își fac stocuri de alimente. Ofertele promoționale, vizate de oameni SONDAJ
  2. A patra emisiune de euro-obligațiuni a României din 2025. Câți bani au fost atrași de pe piețele externe
  3. Cum alegi anvelopele de iarnă potrivite pentru drumuri de oraș vs munte
  4. Produse hoteliere pentru experiențe perfecte! Confort și eleganță la cel mai înalt nivel
  5. ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani. 6.000 de panouri fotovoltaice, confiscate
  6. Microîntreprinderile și întreprinderile mici, peste 99% din întreprinderile din România. Comparație cu UE
  7. Plafonarea adaosului comercial: o „frecție la picior de lemn” care face mai mult rău decât bine. „Va duce la dispariția din piață a foarte multor companii românești”
  8. Hidroelectrica retehnologizează centrala Stejaru. Când vor fi gata lucrările
  9. Dragoș Pîslaru critică dur CSM, care apără cu toată forța pensiile speciale ale magistraților: „A indus în eroare publicul. Afirmațiile CSM nu sunt doar nefondate, ci și periculoase”
  10. Mașină construită de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care funcționează exclusiv cu energie solară. Atinge 70 de kilometri pe oră