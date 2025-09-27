Datoria globală a atins un record istoric, depășind de trei ori PIB-ul mondial

Datoria la nivel global a atins un prag record de 337.700 de miliarde de dolari la finalul celui de-al doilea trimestru, susținută de condițiile financiare mai favorabile, deprecierea dolarului american și relaxarea politicii monetare de către principalele bănci centrale, potrivit unui raport trimestrial citat de Reuters.

Institutul de Finanțe Internaționale (IIF), organizație din sectorul financiar, a raportat că în prima jumătate a anului datoria globală a crescut cu peste 21.000 de miliarde de dolari, ajungând la nivelul record menționat. Creșteri semnificative au fost înregistrate în China, Franța, Statele Unite, Germania, Marea Britanie și Japonia, parțial ca efect al deprecierii dolarului, care s-a depreciat cu 9,75% față de un coș de valute al principalilor parteneri comerciali de la începutul anului.

„Amploarea acestui avans a fost comparabilă cu creșterea înregistrată în a doua jumătate a anului 2020, când măsurile legate de pandemie au determinat o acumulare fără precedent a datoriei globale”, arată raportul Global Debt Monitor al IIF. Analizând raportul dintre datorie și PIB, Canada, China, Arabia Saudită și Polonia au înregistrat cele mai mari creșteri, în timp ce Irlanda, Japonia și Norvegia au înregistrat o scădere a acestui indicator.

La nivel global, raportul datorie/PIB a continuat să scadă ușor, situându-se la puțin peste 324%, însă în piețele emergente acesta a atins un nou record de 242,4%. Datoria totală a acestor piețe a urcat cu 3.400 de miliarde de dolari în al doilea trimestru, depășind 109.000 de miliarde de dolari. Emre Tiftik, directorul de cercetare durabilă al IIF, a avertizat într-un webinar că și creșterea cheltuielilor militare va pune presiune suplimentară asupra finanțelor guvernamentale, pe fondul tensiunilor geopolitice.

Potrivit raportului, majorarea datoriei este concentrată în special în sectorul public, cu creșteri semnificative în țările G7 și în China. În economiile dezvoltate, reacțiile pieței obligațiunilor au fost mai puternice, cu randamente pe 10 ani aproape de maximele din 2011. Tiftik a subliniat că tensiunile fiscale ar putea crește în state precum Japonia, Germania și Franța, atrăgând atenția asupra investitorilor care vând obligațiuni ale țărilor considerate cu finanțe nesustenabile.

Raportul IIF a atras atenția și asupra situației SUA, unde aproximativ 20% din datoria totală provine din împrumuturi pe termen scurt și 80% din emisiunile Trezoreriei, avertizând că această dependență ar putea exercita presiuni politice asupra băncilor centrale pentru menținerea dobânzilor la un nivel scăzut, punând astfel în pericol independența politicii monetare.

