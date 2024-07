Cele mai dureroase costuri ale anticipatelor din Franța. Datoria publică astronomică a țării și deficitul, imposibil de ținut în frâu

Analiștii politici și economici care au urmărit piețele financiare în ultimele luni, inclusiv în momentul alegerilor europarlamentare și după cele două scrutine parlamentare anticipate din Franța susțin că printre efectele de durată ale ultimelor evenimente politice din țară se numără și costurile extraordinar de mari care adâncesc și mai mult o criză a deficitelor din țară care deja împovăra economia franceză – toate acestea înainte de negocierile care au acum loc între diferitele grupuri din noua Adunare Națională pentru a încerca să formeze o majoritate.

Cu un deficit bugetar preconizat la aproape 5% din PIB în 2024 și o datorie de aproximativ 111% din PIB, Franța pornește de la o poziție fiscală tensionată, iar partidele de stânga au anunțat deja că nu vor fi parteneri în viitoarea consolidare fiscală.

Potrivit Bloomberg, votul a pus din nou în lumină deficitului fiscal al Franței, în special în contextul în care fiecare grup politic major a propus miliarde de euro în noi cheltuieli, inclusiv partidele care îl susțin pe președintele Emmanuel Macron. Așadar, planurile de reducere a deficitului ale guvernului pe cale de a fi înlocuit sunt acum irelevante.

Acest lucru s-a tradus în randamentul suplimentar pe care investitorii îl cer pentru a deține obligațiuni franceze în loc de titluri de stat germane, explică Bloomberg. Chiar dacă cele mai riscante rezultate politice pentru deficitul Franței — o majoritate solidă pentru Rassemblement National de extremă-dreapta sau coaliția de stânga Noua Uniune Populară Ecologică și Socială — nu s-au materializat, teoria de lucru este că orice nou guvern francez va lupta să implementeze mai multe reforme economice sau să găsească un teren comun în ceea ce privește politica fiscală.

Cum arată fișa macroeconomiei franceze în prezent

În 2023, deficitul bugetar al Franței a crescut la 5,5% din PIB, comparativ cu 4,8% în 2022. Deteriorarea bugetului fost cauzată de o creștere modestă a veniturilor cu doar 2%, în timp ce cheltuielile publice au crescut cu 4,3%. În același an, datoria publică a Franței a ajuns la 110,6% din PIB, o scădere ușoară față de 111,9% în 2022, dar semnificativ mai mare decât nivelul de 97,9% înainte de pandemie.

Pentru 2024, guvernul francez a țintit un deficit bugetar de 4,4% din PIB, dar aceasta pare nerealistă având în vedere începutul mai slab decât se aștepta. Creșterea PIB-ului pentru 2024 a fost revizuită în jos la 1%, dar INSEE estimează o creștere de doar 0,5% pentru întregul an, sugerând că deficitul ar putea depăși din nou 5%.

În ceea ce privește datoria externă a Franței, situația s-a înrăutățit progresiv în ultimii ani, în prezent fiind estimată la aproximativ 3.43 trilioane de dolari americani la sfârșitul anului 2023, potrivit Agence France Trésor, agenția guvernamentală responsabilă pentru gestionarea datoriei publice și a trezoreriei statului francez. Deși guvernul a anunțat măsuri de reducere a cheltuielilor cu 10 miliarde de euro pentru 2024, S&P Global estimează, de pildă, că vor fi necesare măsuri suplimentare pentru a controla deficitul și a evita retrogradări din partea agențiilor de rating.

Ca procent din PIB, în iulie 2024, datoria externă a Franței reprezintă aproximativ 110% din PIB (cifre surprinzătoare, mai ales din perspectiva României, cu o economie mult mai slabă, dar cu o marjă care se află la 52% în prezent). Deși datoria publică este în ușoară scădere față de anii anteriori, continuă să fie o problemă majoră pentru economia franceză. În 2023, datoria externă a atins 110,6% din PIB, comparativ cu 111,9% în 2022, marcând o ușoară îmbunătățire, dar rămânând la un nivel îngrijorător, cu toate că gradul de rambursare și nivelul general al inflației și al nivelului de trai nu au ridicat niciodată la fel de multe semne de întrebare precum țări ca România, în ultimii ani în fața Comisiei Europene.

Cu toate că în trecut datoriile imense nu au iscat discuții tensionate cu UE, în prezent țara pare să fie pe muchie de cuțit cu Bruxelles-ul, care a început să ia măsuri împotriva statelor membre care încalcă regulile fiscale (de reținut că anul acesta România a încetat să fie singura țară UE în procedură de deficit excesiv). În condițiile în care Comisia Europeană și-a expus deschis decizia de a menține stricte regulile exprimate în tratatul de la Maastricht și de a ghida țările către deficite bugetare sub 3% din PIB și datorii publice sub 60%, guvernul lui Macron plănuise deja reduceri dureroase ale cheltuielilor pentru a aduce deficitul la 5,1% în acest an de la 5,5% în 2023. Dar aceste măsuri sunt probabil anulate în contextul în care toate partidele care ar putea face parte din viitorul guvern au promis creșterea cheltuielilor.

Potrivit Bloomberg, think tank-ul Institut Montaigne estimează că promisiunile frontului popular de stânga ar necesita aproape 179 de miliarde de euro (194 de miliarde de dolari) în fonduri suplimentare pe an, chiar și programul partidului lui Macron incluzând cheltuieli suplimentare de aproape 21 de miliarde de euro.

Contextul politic actual care pune un nor negru asupra economiei franceze

Analiștii economici au sugerat deja că rezultatele anticipate au fost un exercițiu în alegerea clasicului „rău mai mic”, atât pentru interesele generale ale populației, cât și pentru economia țării și mai ales pentru piețele financiare. „Președintele Macron a aruncat Franța în dezordine politică cu alegeri anticipate și acum se confruntă cu decizia aproape de nerezolvat de a găsi un prim-ministru capabil să traseze o cale de urmat. Alianța incipientă a prim-ministrului ungar Viktor Orban cu Uniunea Europeană a primit un impuls cu două mari partide de extremă-dreapta — conduse de Marine Le Pen din Franța și Matteo Salvini din Italia — care au fost de acord să i se alăture.

Un grup de investitori susținut de Clayton Dubilier & Rice și Permira a făcut o ofertă neobligatorie pentru a prelua compania franceză de securitate cibernetică Exclusive Networks SA la o valoare de aproximativ 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari). Un șoc politic în Franța a forțat investitorii în obligațiuni să confrunte realitatea că deficitul fiscal al națiunii este o problemă de actualitate, nu ceva care se va întâmpla peste ani de zile. Țara a beneficiat mult timp de faptul că investitorii au ignorat amenințarea reprezentată de finanțele sale publice slabe, considerând poziția sa centrală în zona euro”, punctează analiștii britanici.

În acest context, un prim efect economic al anticipatelor a fost extinderea diferenței dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane la cel mai mare nivel de la criza datoriilor suverane, punând sub semnul întrebării stabilitatea politică a țării și erodând protecția oferită de politicile sale pro-business.

În prezent, cu un parlament fără majoritate clară, orice nou guvern francez va întâmpina dificultăți majore în a implementa mai multe reforme economice sau în a găsi un teren comun în ceea ce privește politica fiscală, confruntându-se cu diviziuni aparent ireconciliabile în ceea ce privește impozitele și cheltuielile guvernamentale.

De pildă, prima de randament pe care investitorii o cer pentru a deține obligațiuni franceze, față de titlurile germane mai sigure, a fluctuat în jur de 40-50 de puncte de bază înainte ca Macron să dizolve Parlamentul luna trecută și acum se tranzacționează puțin sub 70 de puncte de bază, chiar și după ce piețele au răspuns aparent pozitiv la ipoteza că nici stânga, nici extrema dreaptă nu vor avea o majoritate, justifică analiștii.

Obligațiunile franceze au fost prinse într-o vânzare globală marți, împingând randamentele notelor pe 10 ani în sus cu până la 10 puncte de bază, anulând toate câștigurile de luni. „Blocajele acestea merită luate în considerare pentru că lasă Franța mai vulnerabilă la orice șoc extern suplimentar și cred că suntem puțin prea complăcuți în a presupune că Macron poate depăși blocul de stânga,” a spus Gordon Shannon, manager de portofoliu la TwentyFour Asset Management pentru Bloomberg.

Următorul test al apetitului investitorilor pentru datoria franceză vine pe 18 iulie, când Trezoreria Franceză vinde titluri pe termen mediu. Aceasta este aceeași zi în care noua Adunare Națională se întrunește pentru prima dată. Tulburările din Franța ridică deja întrebări dacă randamentele compensează corect deținătorii de obligațiuni într-o perioadă de mari schimbări, cu electoratul din întreaga lume care își manifestă frustrările votând pentru politicieni care au câștigat favoarea cu politici fiscale neortodoxe, arată Bloomberg.

Ratingul de țară al Franței, un indicator palpabil al haosului economic provocat de alegeri

Moody's Ratings a anunțat pe 8 iulie că ia în calcul o evaluare negativă creditului Franței dacă concluzionează că noua situație politică va duce la rezultate mult mai slabe ale datoriei publice. Franța este cotată pe Moody’s în prezent la un rating Aa2 cu perspectivă stabilă.

„Un angajament slăbit pentru consolidarea fiscală ar crește presiunile descendente asupra creditului,” au scris analiștii, inclusiv Sarah Carlson, în raportul lor. De asemenea, o inversare a unor politici ale lui Macron, cum ar fi liberalizarea pieței muncii și reforma pensiilor, ar fi negativă dacă ar afecta potențialul de creștere sau traiectoria fiscală a Franței”, au declarat oficiali Moody’s la începutul săptămânii.

Potrivit analiștilor, provocarea noului guvern va fi să găsească o modalitate de a naviga prin aceste dificultăți, deși eforturile de a încheia acorduri au început prost, stânga declarând de la început că nu va renunța la promisiunile de bază de a inversa reforma pensiilor sau de a indexa salariile la inflație. Nicolas Forest, directorul de investiții la Candriam, a avertizat că diferența de randament față de Germania, foarte urmărită, ar putea depăși vârful recent de 86 de puncte de bază. „Întrebarea este despre termenul mediu: la ce ne putem aștepta în ceea ce privește politica? La ce ne putem aștepta în ceea ce privește deficitul?” a declarat acesta pentru Bloomberg „Franța a devenit omul slab al Europei.”

