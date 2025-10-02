După ce a mărit bugetul pentru dobânzi, Guvernul a ieșit pe piețele internaționale pentru noi împrumuturi

Autor: Silvia Deleanu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 16:03
După ce a mărit bugetul pentru dobânzi, Guvernul a ieșit pe piețele internaționale pentru noi împrumuturi
Este vorba despre a patra ieșire pentru fonduri pe extern în acest an. Guvernul vrea și să răscumpere anticipat obligațiuni cu scadență în 2026. FOTO: Facebook/Ministerul Finanțelor/Canva

La scurt timp după ce Guvernul a aprobat ultima rectificare bugetară pentru acest an, sporind bugetul pentru cheltuieli cu datoriile și stabilind ținta de deficit cash la 8,4% din PIB, România a ieșit pe 2 octombrie 2025 pe piețele externe să se împrumute în euro prin vânzarea de obligațiuni cu maturitate de 7, 12 și 20 de ani, ca să atingă noua țintă de deficit și să înceapă finanțarea anticipată pentru 2026.

Este vorba despre a patra ieșire pentru fonduri pe externe în acest an. Guvernul vrea și să răscumpere anticipat obligațiuni cu scadență în 2026. Agenția americană de știri Bloomberg a scris recent, cu privire la țara noastră, că se „oferă o emisiune de euroobligațiuni structurată în trei tranșe, cu scadențe în 2033, 2037 și 2045. Discuțiile inițiale privind prețul se situează în jur de 340 puncte de bază peste mid-swaps (n.r. eng. rata teoretică de echilibru din piața swapurilor, adică valoarea mediană dintre prețul de cumpărare și de vânzare) pentru maturitatea mai scurtă, 385 puncte de bază pentru titlurile pe 12 ani și aproximativ 415 puncte de bază pentru datoria pe 20 de ani, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, care a solicitat să nu fie identificată deoarece informația nu este publică.”

Tot astăzi, Guvernul a invitat, de asemenea, deținătorii titlurilor de 1,3 miliarde euro cu dobândă de 2,75% și scadență în 2026, ai titlurilor de 1,8 miliarde euro cu dobândă de 5% și scadență în 2026 și ai titlurilor de 1,15 miliarde euro cu dobândă de 2% și scadență în 2026, să le vândă înapoi pentru numerar, citând un comunicat al Ministerului de Finanțe.

Pe lângă vânzarea de titluri pe 7, 12 și 20 de ani, Executivul va răscumpăra anticipat obligațiuni cu maturitate în 2026, conform unor date recente analizate de Profit.ro, așadar o parte din fondurile nou împrumutate vor fi folosite pentru plata titlurilor răscumpărate anticipat. Instituțiile bancare care vor gestiona noua emisiune de obligațiuni sunt JP Morgan, Citi, Erste Group, HSBC, ING și Raiffeisen Bank International.

