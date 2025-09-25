Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”

România vrea să desfășoare la sfârșitul anului emisiuni și operațiuni de răscumpărare a obligațiunilor după ce turbulențele politice care au amenințat anterior ratingul de credit au început să se calmeze.

Planul include înlocuirea parțială a unor titluri denominate în euro, în valoare de 4,25 miliarde de euro și cu scadență anul viitor, prin emisiuni pe maturități mai lungi, iar lansarea de obligațiuni "samurai" (așa cum sunt numite de economiști) în yeni urmărește consolidarea accesului la investitori din Japonia, potrivit Reuters.

Ziare.com a luat legătura cu analistul economic Adrian Negrescu, pentru a ne explica în ce mod poate fi redusă datoria publică pe termen lung, prin mișcarea Guvernului. Potrivit acestuia, Executivul condus de Ilie Bolojan încearcă să rostogolească împrumuturile statului, pentru a nu mai avea de plătit foarte mult în următorii trei ani.

„Planul lor este să mute povara datoriei publice pe următorii ani, în condițiile în care în acest an am fi avut un volum uriaș de plată care, din punctul meu de vedere, era aproape imposibil de asigurat. Gândiți-vă că, până acum, în primele șapte luni am plătit credite de 32 de miliarde — adică circa 6,4 miliarde de euro — iar numai dobânzile la creditele făcute în ultimii ani ne ajung în acest an la circa 11 miliarde de euro. Practic, suntem într-o zonă de risc maxim din punct de vedere al finanțării, iar asta într-un mediu economic extrem de volatil.

Ads

Imaginea României atârnă de un fir de ață în momentul de față. Percepția investitorilor este extrem de rezervată, iar ideea de a încerca să niveleze această cocoașă investițională pe care o avem de trecut în 2025 mi se pare un element de siguranță financiară pentru țară. Anul trecut am împrumutat, la nivel guvernamental, sume foarte mari pentru a susține finanțarea statului; iar în acest an pare că ne deplasăm spre aceeași magnitudine — o sumă foarte mare raportată la posibilitățile de plată ale României.

În viitor, focusul probabil va fi pe împrumuturi de pe piețele externe, pentru că pe piața internă am ajuns deja la un nivel de saturație. Împrumuturile făcute de populație prin credite la bănci se ridică deja la un nivel aproape maxim, motiv pentru care Ministerul Finanțelor încearcă, probabil, să se concentreze pe instrumente cu dobânzi mai mici, care să se întindă pe o perioadă mai lungă. În acest fel încercăm să rostogolim împrumuturile statului astfel încât să nu avem de plătit foarte mult în următorii trei ani”, a explicat Adrian Negrescu.

Ads

În general, analistul caracterizează strategia Guvernului ca fiind necesară.

„Ideea de a rostogoli împrumuturile și de a le refinanța la dobânzi mai mici, cu costuri adiacente mai reduse, mi se pare o strategie necesară, în condițiile în care capacitatea economiei de a plăti creditele uriașe contractate în ultimii ani este pusă sub semnul întrebării. Economia frânează; avem o creștere economică aproape de zero, încasări din taxe și impozite sub așteptări, iar dinamica reformelor suferă. Altfel spus, împrumutul public rămâne, în acest moment, una dintre opțiunile prin care România își poate asigura cheltuielile asumate, în condițiile în care ajustările fiscale avansează lent și în care cheltuielile statului — unele foarte presante — rămân ridicate”, a conchis acesta.

Ads