Datoria României a crescut cu 25 de miliarde de lei într-o singură lună. Statul a ajuns să datoreze peste 61% din PIB

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 08 Noiembrie 2026, ora 12:38
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Datoria României a crescut cu 25 de miliarde de lei într-o singură lună. Statul a ajuns să datoreze peste 61% din PIB
FOTO Canva Pro/Ziare.com

Datoria publică a României a depășit 1.230 de miliarde de lei în august 2026, după o creștere de aproximativ 25 de miliarde de lei într-o singură lună. Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că împrumuturile statului au ajuns să reprezinte 61,1% din Produsul Intern Brut (PIB).

În iulie, datoria guvernamentală era de aproximativ 1.205 miliarde de lei, echivalentul a 59,8% din PIB. Astfel, într-o singură lună, ponderea datoriei în economie a crescut cu 1,3 puncte procentuale.

Cea mai mare parte a banilor datorați de stat provine din titlurile de stat, care însumau 966,47 miliarde de lei la sfârșitul lunii august. Acestea sunt instrumente prin care autoritățile împrumută bani de la investitori, urmând să îi ramburseze la scadență, împreună cu dobânzile aferente, potrivit economica.net

Împrumuturile contractate prin alte mecanisme totalizau 237,3 miliarde de lei, potrivit datelor oficiale.

Cât datorează România în lei, euro și dolari

Datoria statului este împărțită aproape egal între obligațiile interne și cele externe. La sfârșitul lunii august, datoria internă ajunsese la 620,39 miliarde de lei, reprezentând 30,8% din PIB.

Datoria externă se ridica la 609,66 miliarde de lei, echivalentul a 30,3% din PIB, după ce crescuse de la 597,6 miliarde de lei în luna precedentă.

În ceea ce privește monedele în care sunt contractate obligațiile, România avea datorii de 549,54 miliarde de lei în moneda națională și echivalentul a 552,27 miliarde de lei în euro. Alte 125,02 miliarde de lei reprezentau datorii denominate în dolari americani.

Majoritatea obligațiilor sunt pe termen mediu și lung, această categorie însumând 1.163 de miliarde de lei. Datoria pe termen scurt a crescut, la rândul său, de la 60,54 miliarde la 67,1 miliarde de lei.

Administrația publică centrală concentra aproape întreaga datorie guvernamentală, cu aproximativ 1.202 miliarde de lei. Administrațiile locale aveau obligații de 28,13 miliarde de lei.

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