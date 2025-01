Sentința unui fost șef de bancă despre raportul care critică finanțele României. „Am zis că trăim mai bine ca în Viena, dar doar am mâncat și băut pe datorie”

După ce o a doua agenție americană de evaluare a datoriei suverane și-a înrăutățit perspectiva asupra României, de la stabilă la negativă, economistul Radu Georgescu a tras un semnal de alarmă sâmbătă, 25 ianuarie. Fostul șef de bancă spune că România este deja cu un pas în groapa financiară pentru că statul plătește dobânzi foarte mari la datorie.

Vineri seară, agenția americană S&P Global a evaluat creditul suveran al țării în perspectivă negativă. Dacă lucrurile nu se schimbă, România ar putea primi o notă mai mică de BBB-, ceea ce ar însemna că obligațiunile de stat nu mai au rang de investiții, ci trec în teritoriu speculativ (junk, în engleză).

„Ieri, agenția S&P a schimbat și ea perspectiva ratingului pentru România. Suntem la un pas de junk. În termeni financiari, junk înseamnă insolvență. În bancă este o expresie: dacă vrei sa te căsătorești cu un tip, trebuie să te uiți la dobânda pe care o plătește la credite. Dacă plătește o dobândă mică, înseamnă că este OK din punct de vedere financiar. Dacă nu poate să ia un credit sau plătește dobânzi mari la credite, înseamnă că nu este OK din punct de vedere financiar. Același lucru este valabil și pentru țări. România plătește la credite o dobândă de 8% an. Germania plătește o dobândă de 2,5%, Croația 3%, Bulgaria 4%”, a scris Georgescu pe contul său de Facebook.

Acesta a criticat modul în care datele economice sunt prezentat uneori în presă, cu referire la indicatorul produs intern brut pe cap de locuitor. Georgescu spune că a ieșit dintr-o emisiune în care „se vorbeau aberații economice”, printre care faptul că PIB per capita din București era mai mare decât în Viena, ceea ce înseamnă că locuitorii din Capitală o duc mai bine decât austriecii. Cifra se datorează faptului că multe companii au sediul în București.

Referitor la raportul agenției de rating, Georgescu se apleacă asupra gradului de îndatorare și arată spre faptul că împrumuturile s-au tradus în importuri mai mari, deci nu au susținut dezvoltarea economică a țării.

„Ce spune S&P în raportul de ieri: România a făcut împrumuturi foarte mari care nu mai pot fi susținute. Banii din aceste împrumuturi nici măcar nu au rămas în România deoarece am cumpărat bunuri din import. Cu alte cuvinte, împrumuturile României au susținut dezvoltarea economică a altor țări. Noi am rămas cu împrumuturile și trebuie să plătim dobânzi la acestea. Super strategie economică”, scrie fostul director de bancă.

Dobânzile mari pe care le plătește România ne pun într-o categorie aparte, punctează economistul.

„Din punct de vedere al dobânzilor plătite, România este deja în junk. Nu suntem puși oficial în junk deoarece ar crește și dobânzile cu care se împrumută Banca Centrală Europeană. Metaforic vorbind am fost ca un tip care a mâncat și băut câțiva ani pe datorie. Acest tip își făcea selfie-uri din restaurant și spunea ce viață grozavă are. Spunea chiar că o duce mai bine decât cei din Viena. Acest film a mers până într-o zi, când cei de la restaurant i-au zis că trebuie să plătească tot ce a mâncat și băut, iar tipul greieraș a început să spună:

„Cri-cri-cri

Toamna gri,

Nu credeam c-o să mai vii”.

Problema greierașului este că furnică (Germania) nu vrea să mai dea bani greierașului. Fondurile PNRR sunt blocate din anul 2023, iar pe fonduri europene furnica ne-a dat doar 5% din grăunțe (bani). Cri-cri-cri”, a încheiat Georgescu.

