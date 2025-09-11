Producătorul țigărilor Carpați și Snagov are datorii la ANAF de aproape 650 de milioane de lei

Producătorul țigărilor Carpați și Snagov, mărcile românești revenite pe piața locală, dar fabricate în Germania, are datorii substanțiale la ANAF, de aproape 650 milioane de lei. Firma deține doar 3 autoturisme în leasing, astfel că inspectorii fiscali nu pot recupera prejudiciul prin confiscarea activelor companiei.

Celebrele mărci românești de țigări, Snagov și Carpați, vândute în prezent de firma Retail Plus Services, sunt în centrul unui prejudiciu uriaș, compania folosind eșalonarea plății datoriilor din 2018 până în prezent.

Datoria de 649,27 milioane de lei către bugetul statului este formată în principal din TVA și accize pentru țigările și băuturile alcoolice comercializate, potrivit Profit.ro.

În ianuarie 2025, ANAF a cerut firmei plata unor datorii de 351,56 milioane lei și 23 milioane lei pentru dobânzi și penalități.

În perioada ianuarie-iunie, Retail Plus Services a mai acumulat alte aproximativ 200 de milioane de lei, ajungând în total la aproape 650 de milioane de lei.

Firma cu 4 angajați în România deține doar 3 mașini achiziționate prin leasing, potrivit sursei citate.

