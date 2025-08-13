Cesionarea părților sociale din SRL-uri pentru a scăpa de plata datoriilor devine ilegală. Ministrul Finanțelor vrea să evite situația „în care statul nu mai recuperează nimic”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 13 August 2025, ora 17:14
Cesionarea părților sociale ale unui SRL cu datorii la buget va deveni faptă penală în cazul în care vânzarea este făcută pentru a scăpa de plata datoriilor la stat. Noua prevedere face parte din pachetul al doilea de măsuri fiscale propus de Guvern, a anunțat miercuri, 13 august, ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare.

Transmiterea acțiunilor către alte persoane devine ilegală doar dacă se poate dovedi că cesionarea părților sociale ale firmelor cu răspundere limitată care au datorii la bugetul de stat este făcută cu intenția de a eluda plata datoriilor.

„Vom sancționa penal cesionarea părților sociale, deținute într-o societate comercială cu răspundere limitată, în situația în care societatea are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Vom închide acest capitol în care diverse firme erau vândute cu datorii, tocmai pentru a scăpa de datorie. Nu se mai pot cesiona acțiuni acolo unde există datorii”, a anunțat, miercuri după-amiază, Alexandru Nazare.

Acesta a subliniat că Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și Ministerul Justiției, au pus la punct un mecanism privind urmărirea și sancționarea celor care vând sau cumpără firme cu datorii și care în final nu își achită debitele la buget.

„Acolo unde nu sunt datorii nu-i nicio problemă, dar acolo unde există datorii, trebuie să prezinte dovezi, ori fie că sunt plătite, fie să arate măsuri asiguratorii în privința acelor datorii, tocmai pentru a nu muta aceste datorii pe o firmă oarecare, după care firma să intre în activitate și după care noi să nu mai putem, statul să nu mai poată recupera nimic”, a adăugat Nazare.

Cine vrea să deschidă o firmă în România trebuie să bage foarte adânc mâna în buzunar. Capitalul social necesar crește de 8.000 de ori
Cine vrea să deschidă o firmă în România trebuie să bage foarte adânc mâna în buzunar. Capitalul social necesar crește de 8.000 de ori
În ieșirea publică de miercuri, 13 august, Ministrul Finanțelor a mai anunțat de asemenea o serie de modificări legislative importante privind capitalul social minim pentru înființarea unei...
Ministrul Finanțelor se leagă de profiturile multinaționalelor și cum acestea sunt scoase din România. "Am creat o nouă formulă de taxare, după modelul SUA"
Ministrul Finanțelor se leagă de profiturile multinaționalelor și cum acestea sunt scoase din România. "Am creat o nouă formulă de taxare, după modelul SUA"
Ministrul Finanțelor a ieșit cu declarații într-o conferință de presă privind taxarea regimului multinaționalelor, despre care a spus că s-a vorbit mult și s-a făcut puțin în ultimii...
