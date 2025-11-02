Cum și-a păcălit un avocat vecinii să îi plătească datoriile de sute de mii de lei la întreținere. „Dacă este să mă întrebați pe mine, a planificat totul”

Un avocat care locuiește într-un complex rezidențial de lux din Capitală este acuzat că, de peste 15 ani de când are apartament acolo, nu a plătit niciodată întreținerea. Vecinii acestuia au ajuns să plătească în plus pentru ca utilitățile din complex să nu fie oprite și reclamă faptul că legea este de partea datornicilor. În cei 15 ani de când locuiește în complex, bărbatul nu ar fi plătit niciodată întreținerea.

„Nu a plătit nimic de 15 ani în complexul Central Park din București. Nu a plătit de 15 ani! Trăiește bine-mersi, cu familia, cu copiii. Toată lumea, fericită. Folosește liftul, apa caldă, apa rece. Pentru că legea ține cu debitorii. El este avocat și, dacă este să mă întrebați pe mine, a planificat totul, a construit totul pentru a se ajunge aici”, spune un vecin.

Acesta a decis să dezvăluie ziarului Libertatea, sub protecția anonimatului, situația critică în care se află peste 1.000 de persoane care locuiesc în Central Park.

„A reușit să însăileze și să orchestreze o întreagă, cum să vă zic eu, nu conspirație, o întreagă mașinație. O minte diabolică. Este un terorist, domnule, să știți! Am proprietatea termenului și vă spun. Este un terorist! Nu are niciun fel de problemă să folosească liftul, apa, gazul deși nu plătește nimic de 15 ani. Are datorii de peste 400.000 de lei, adică 80.000 de euro. Cui îi spun nu-i vine să creadă”, acuză unul dintre proprietarii din complex.

Acesta a explicat că proprietarii au căzut de comun acord să plătească ei în plus o taxă la fondul de rulment tocmai pentru a acoperi datoriile generate de vecinul lor avocat.

„Practic noi îl ducem în spate. Printr-o decizie a asociației prin care s-a decis majorarea fondului de rulment cu o mie de lei de apartament. Ca să se acopere această pagubă de 400.000 de lei, trebuie să contribuim cu toții. Adică noi toți, restul de 450 apartamente, trebuie să-i plătim lui distracția. Înțelegeți?”, explică sursa citată.

Central Residential Park București, din centrul Capitalei, este compus din 456 de apartamente de lux în care locuiesc, în general, persoane cu venituri mult peste medie. Un apartament în acest complex se vinde la ora actuală cu 300.000 de euro, în medie, iar întreținerea lunară este, pe timpul verii, între 3.000 – 4.000 de lei, în funcție de numărul de camere.

Apartamentele nu au contracte individuale cu furnizorii de utilități, asociația de proprietari fiind cea care gestionează serviciile comune: apă, gaz, salubritate, întreținerea imobilului, reparații și tot ce ține de interesele ansamblului de locuințe. Este o practică des întâlnită la nivel național, în majoritatea marilor complexe rezidențiale.

Sute de procese între asociație și vecinul rău-platnic

Interlocutorul a explicat că asociația de proprietari din Central Park a acționat în instanță vecinul datornic, dar zecile de procese care s-au aflat sau se află încă pe rolul instanțelor civile din București nu au rezolvat deloc situația, din contră, au acutizat-o.

„Ca să înțelegeți. Vorbim de peste o sută de procese între asociația de proprietari și acest debitor. Să vă explic. Noi acționăm în instanță. El, avocat fiind, se agață de fiecare portiță din lege și tărăgănează procesele. Să vă dau un exemplu. Ajungem la executare silită, el contestă. Se cere taxă de timbru, el contestă. Cere ajutor judiciar, nu i se aprobă sau i se aprobă plata eșalonat. Contestă. Asociația are câștig de cauză, el contestă. Vine expertul contabil. Expertul spune, «da, domnule, n-ai de plată 20.000, ai de plată 20.001». Adică la un leu, știți cum, pentru un leu sau pentru 10 lei, mai durează încă un an de zile noua expertiză și tot așa. Apoi urmează vacanța judecătorească, greva și uite așa am ajuns să ne judecăm ani de zile fără finalitate”, explică sursa citată.

Acesta a precizat că, deși a încercat să creeze un fel de celulă de criză, cu persoane care stăpânesc legislația, având în vedere că în complexul respectiv locuiesc mulți cetățeni care au activat sau activează încă în mediul justiției, oamenii se tem să intre personal în litigiu cu vecinul procesoman.

„Noi am câștigat în instanță pentru încuviințare executare silită. Dar aici intervine șmecheria pe care a făcut-o el, avocatul acesta. El și-a înscris un contract de închiriere, el, ca persoană fizică, între el și firma lui, și-a făcut un contract de închiriere pe 20 de ani, și și-a mai făcut și un antecontract de vânzare-cumpărare, între el și firma lui, scadent în 2032. Cu aceste documente se apără împotriva executărilor silite. Adică totul a fost foarte, foarte bine organizat, foarte, foarte bine orchestrat. Și el o ține lângă, așa. Execută-l, dacă poți! Exact așa. Execută-l, dacă poți!”, explică reprezentantul asociației.

Precedent periculos

Aceasta a avertizat că situația din Central Park nu face altceva decât să creeze un precedent periculos, un model de urmat și pentru alți proprietari de rea credință.

„Pur și simplu nimeni nu are nicio vină, pentru că fiecare dintre părți are dreptate. Noi atacăm, el se apără pentru că legea îi permite. Deci toată lumea, cum să zic eu, se învârte în jurul cozii împotriva lui. Uitați cum se poate face! Este un precedent foarte periculos pentru toate complexele rezidențiale. Riscăm să rămânem fără apă caldă, fără gaz, fără tot, din cauza unui singur om.

Interlocutorul ziarului Libertatea a explicat că și în situația în care s-ar ajunge cumva, „în timpul vieții noastre”, la o executare silită, asociația de proprietari din Central Park tot ar ieși în pagubă, vecinul rău-platnic având datorii uriașe și la alte entități, bănci, fonduri de garantare și direcții de taxe și impozite din două orașe, care au prioritate la masa credală.

