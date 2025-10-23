Comuna din România care are datorii de 7,5 milioane de lei, dar și 50 de angajați. Cu toate acestea, primarul și-a majorat salariul

Comuna Nadeș, din județul Mureș, se confruntă cu datorii uriașe către bugetul de stat, în valoare de 7,5 milioane de lei, în condițiile în care are doar 2.400 de locuitori și 48 de angajați la primărie. Primarul localității, Alexandru Grigore Sînpetean, și-a majorat salariul cu 2.300 de lei într-un singur an, ajungând la 9.300 de lei net.

ANAF a anunțat că la data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 de lei, arată Newsweek, care a dezvăluit mai multe primării care nu își pot asigura buna funcționare - salarii prea mari, angajați prea mulți și, mai ales, puțini locuitori și firme care să plătească taxe și impozite.

Nadeș, primăria cu cea mai mare datorie

Primăria (de comună) cu cea mai mare sumă pe care o datorează la bugetul de stat este Nadeș, din județul Mureș.

Comuna Nadeș are 2.400 de locuitori și are datorii către ANAF de 8.570.000 de lei. Ultima organigramă (care nu a mai fost actualizată din 2020) arată că primăria are nevoie de 48 de angajați pentru a funcționa. Atunci existau, pe lângă primar, 10 funcții de execuție și 29 de angajați „personal contractual”.

Mai existau 9 locuri vacante, despre care jurnaliștii notează că nu știu dacă s-au ocupat între timp. Angajații iau 50% în plus la salariu dacă lucrează cu fonduri europene. Mai primesc 10% în plus la salariu dacă au activități de control financiar.

Mai există, însă, și 10 consilieri locali.

În acest moment, primarul localității este Sînpetean Alexandru Grigore. Este primar din 2020. Fostul edil a scăpat de o condamnare pentru conflict de interese doar pentru că faptele s-au prescris.

Sînpetean Alexandru Grigore a decis să își crească salariul cu 2.300 de lei (33%) în doar un an. În declarația de avere din 2024, el menționează că a câștigat de la primărie un salariu de 9.300 de lei net.

Cu un an înainte, primarul câștiga mai puțin, și anume 7.000 de lei.

Comune mici cu datorii mari

În România, sunt peste 2.800 de comune. Cea mai mică este comuna Bătrâna, din județul Hunedoara, care are doar 90 de locuitori. Potrivit documentelor oficiale, consultate de Newsweek, comuna Bătrâna are 7 angajați la primărie. Ei sunt încadrați cu sume cuprinse între 4.000 de lei și 9.000 de lei brut.

Secretarul general primește 4.000 de lei net. Primarul are 5.000 de lei net, iar viceprimarul, peste 4.000 de lei net.

Primăria are și 9 consilieri care sunt plătiți cu 960 de lei indemnizație pe ședință.

Pentru 2025, instituția a bugetat venituri de doar 1.670.000 de lei, în timp ce anul trecut cheltuielile au depășit 2.200.000 de lei. Doar salariile angajaților însumează 700.000 de lei, adică aproape 40% din total.

În orașul Solca, de 2.000 de locuitori, angajații din primărie primesc salarii cumulate de 2.400.000 lei. Primarul ia 12.000 lei net, cât salariul unui deputat sau senator.

