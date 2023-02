David Alaba, insultat pentru că l-a votat pe Messi la gala FIFA The Best. Explicaţiile căpitanului Austriei

Insultat pe reţelele de socializare, David Alaba, căpitanul naţionalei Austriei şi jucător al echipei Real Madrid, a fost nevoit să-şi justifice votul în favoarea argentinianului Lionel Messi şi nu a lui Karim Benzema, coechipierul său, la gala FIFA The Best.

Căpitanii echipelor naţionale au fost solicitaţi să voteze diferitele premii ale galei. Dacă Lionel Messi a primit premiul „Jucătorul anului 2022”, voturile au scos la iveală că David Alaba l-a ales pe numărul 10 al Argentinei pentru titlu, nu pe Karim Benzema, coechipierul său.

În urma acestei dezvăluiri, mulţi „suporteri” ai echipei Real Madrid au comentat diverse fotografii cu David Alaba cu hashtag-ul #AlabaOut (Alaba afară) şi, chiar mai rău, cu emoji-uri de maimuţă şi gorilă.

Astfel, fundaşul austriac a simţit nevoia să explice motivele votului său. „În ceea ce priveşte Premiul FIFA The Best: echipa naţională a Austriei votează pentru acest premiu ca echipă, nu doar eu. Toţi cei din consiliul echipei pot vota şi aşa se decide. Toată lumea ştie, mai ales Karim, cât de mult îl admir pe el şi performanţele lui şi am spus de multe ori că pentru mine a fost cel mai bun atacant din lume şi aşa este şi acum. Fără îndoială”, a scris Alaba în social media.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.

Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances