Cine e campionul român care s-a născut cu boala oaselor de stică și a fost influențat de Simona Halep

Autor: Teodor Serban
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 09:50
David Areșan FOTO Sportsnet

Îl vezi la masa de joc, cu ochii concentrați, cu mișcări rapide, pline de reflexe. Dar povestea lui David Areșan nu începe într-o sală de sport, ci în fața televizorului, urmărind meciurile Simonei Halep.

Apoi, în parc, alături de tatăl său, cu o paletă improvizată și o dorință de a încerca. Astăzi, la 19 ani, este unul dintre cei mai promițători jucători români de para tenis de masă, un sportiv care nu doar că adună medalii, ci inspiră și dă curaj celor care trăiesc cu dizabilități. Iar Campionatele Naționale de para tenis de masă de la Cluj-Napoca au reprezentat încă o dovadă a valorii sale.

„Aceste trei medalii sunt foarte importante pentru mine. Sincer, mi-aș fi dorit să joc mai bine la simplu, dar am făcut o mare surpriză la dublu, alături de partenerul meu. Sunt foarte mândru că mi-am învins unii dintre cei doi idoli din țara mea, cei care m-au format până acum și cred că e o victorie foarte importantă pentru mine” – David Areșan, jucător para tenis de masă.

Drumul spre performanță nu a fost scurt și nici ușor. La început, totul părea un simplu hobby, iar idolul său în sport era...Simona Halep.

„Eu eram foarte pasionat de meciurile Simonei Halep la tenis de câmp și alături de părinți am căutat o alternativă și așa am ajuns la tenis de masă. Într-adevăr, când eram foarte mic, am jucat cu tatăl meu în parc. Atunci chiar era la nivel de hobby, mergeam, jucam în parc o dată la două săptămâni sau ceva de genul” – David Areșan, jucător para tenis de masă.

Încet-încet, pasiunea pentru sport a devenit serioasă, iar antrenamentele mai dese. „La un moment dat am început să joc competiții de amatori, eram supărat că nu prea fac față și atunci am zis ori mă las, ori mă apuc de antrenamente serioase și asta a fost acum un an și aproape jumătate. Iar de când am fost în Thailanda am început mult mai serios, am ales să-mi investesc banii în antrenamente și reușesc cam de cinci ori pe săptămână să fac antrenamente” – David Areșan, jucător para tenis de masă.

Rezultatele au venit rapid. Două participări la Jocurile Europene și Mondiale de Tineret, podium la Campionatul Național și experiențe care l-au schimbat.

„Am participat la Jocurile Mondiale de Tineret în Thailanda, unde am fost la două puncte de podium și respectiv de locul 2. Iar acum o lună și puțin am participat la Jocurile Europene de Tineret, unde am luat locul 3 și tot așa am fost la două puncte de finala europeană” – David Areșan, jucător para tenis de masă.

Născut cu boala oaselor de sticlă, David Areșan cheamă pe toată lumea la sport

Povestea lui David nu este doar despre victorii, ci mai ales despre voința de a merge mai departe împotriva oricăror obstacole. El s-a născut cu boala oaselor de sticlă și nu a putut merge niciodată. Totuși, nu lasă acest diagnostic să îi dicteze viața și chiar încurajează pe toată lumea cu această problemă să facă sport, iar ca exemplu se dă chiar pe el.

„Eu am boala oaselor de sticlă, m-am lovit în pat, învârtindu-mă în pat. Dar la tenis de masă, de când joc, n-am pățit niciodată nimica. Puterea sportului e senzațională, mai ales dacă iubești ceea ce faci și cred că ar fi un motiv pentru care copiii și părinții să meargă înspre sport” – David Areșan, jucător para tenis de masă.

Iar mesajul său e clar: sportul poate schimba vieți, iar persoanele cu orice fel de handicap, ar trebui să încerce să caute un sport care să-i avantajeze.

„Eu încurajez și aș vrea să pot influența și mai mult persoanele cu dizabilități, mai ales tinerii. Și cred că nu e atât de mult vorba despre tineri, ci cât despre părinții lor, care de multe ori sunt sceptici când e vorba de sport. Îndemn părinții persoanelor cu dizabilități să încerce un sport. Este foarte, foarte important să faci mișcare, pentru că e mult mai ușor să fii inclus în societate, să-ți găsești o comunitate în care să aparții și medical” – David Areșan, jucător para tenis de masă.

La doar 19 ani, David privește viața cu o maturitate aparte și prin prisma bolii de care suferă.

„Eu nu am putut să merg niciodată în picioare, deci practic de la naștere sunt în scaun. S-ar putea să fie ăsta un avantaj pentru că n-am trăit viața normală. Cred că orice viață e egală și toată lumea trebuie să se bucure la fel de mult” – David Areșan, jucător para tenis de masă.

