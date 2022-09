David Beckham a stat 13 ore la coadă la funeraliile Reginei Elisabeta. Imagini emoționante

Fostul căpitan al naţionalei Angliei, David Beckham, a stat la coadă mai mult de 13 ore pentru a-i aduce omagiu reginei Elizabeth a II-a, vineri, la Westminster Hall, relatează Reuters.

Beckham a spus că s-a pus la coadă la ora 02.15 noaptea.

“Vrem cu toţii să fim aici împreună. Astfel de momente trebuie să fie tărite împreună”, a spus fostul fotbalist. “Este o zi tristă, dar este o zi în care ne amintim de moştenirea incredibilă pe care ea ne-a lăsat-o”, a adăugat David Beckham,

Beckham s-a recules câteva momente în faţa sicriului cu trupul neînsufleţit al reginei aproximativ la ora 15.25.

Până luni dimineaţă, se estimează că îi vor aduce omagiu reginei la Westminster Hall aproximativ 750.000 de oameni.

Emotional David Beckham bows his head to the Queen after queueing close to 12 hours to pay his respects. pic.twitter.com/lMN01BWwRq

David Beckham pays tribute to the Queen at Westminster Hall.

He appeared emotional as he wiped away tears as he approached the monarch's coffin.

Latest: https://t.co/8AFWhoW82a

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Zyz5UPGEi2