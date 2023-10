David Beckham, către soția Victoria: "Fii cinstită! Cu ce mașină mergeai tu?" VIDEO

Imagini senzaționale din timpul documentariului care îi are ca eroi pe Victoria și pe David Beckham.

La un moment dat, Victoria Beckham povestea despre copilăria ei și despre faptul că provenea din clasa medie, dintr-o familie de oameni obișnuiți. În acel moment, David Beckham și-a băgat capul pe ușă: "Fii cinstită! Cu ce mașină te ducea tatăl tău la școală?"

Victoria a fost nevoită să recunoască: "OK, în anii 80 tatăl meu avea un Rolls-Royce". "Mulțumesc", a răspuns David.

Victoria a dezvăluit care a fost cel mai delicat moment al relației lor. S-a produs după ruptura dintre David Beckham și Sir Alex Ferguson care a dus la transferul fotbalistului de la Manchester United la Real Madrid, în 2003.

"A fost cea mai grea perioadă a căsniciei mele. Lumea ne ataca, iar noi eram unul împotriva celuilalt. Până la episodul Madrid, eram împreună. Apoi, n-am mai simțit că ne susținem unul pe celălalt. Nu pot să descriu cât de mult ne-a afectat asta. N-am fost așa nefericită în viața mea", a afirmat Victoria Beckham.

