David Cameron a ajuns la Kiev. Prima vizită externă a fostului premier de la numirea în fruntea diplomației britanice

Astăzi, 16 noiembrie, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu nou-numitul ministru al Afacerilor Externe al Marii Britanii, David Cameron, care a efectuat prima sa vizită de lucru în străinătate de la numirea în funcție.

Liderul de la Kiev a mulțumit părții britanice pentru sprijinirea Ucrainei, care continuă să respingă agresiunea militară pe scară largă a Federației Ruse. „Acest lucru este foarte important, mai ales acum, când lumea acordă atenție nu numai situației de pe câmpul de luptă din Ucraina. Suntem recunoscători pentru sprijinul neclintit al Ucrainei din partea Regatului Unit. Suntem recunoscători pentru primirea călduroasă a cetățenilor ucraineni în Marea Britanie”, a spus Zelenski.

Președintele a apreciat foarte mult cooperarea în domeniul apărării cu Marea Britanie, care „permite forțelor armate ucrainene să se apere în mod eficient împotriva atacurilor agresorilor ruși, în special datorită armelor cu rază lungă de acțiune”.

După cum a subliniat Zelenski, o altă prioritate importantă înaintea perioadei de iarnă este consolidarea sistemului de apărare aeriană al Forțelor Armate ale Ucrainei pentru a proteja cetățenii și infrastructura critică de bombardamentele ocupanților ruși.

Amintim că pe 13 noiembrie, fostul prim-ministru al Marii Britanii, David Cameron, a devenit noul ministru al Afacerilor Externe.

