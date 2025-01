Șoc în fotbalul englez. Arbitrul concediat recent a recunoscut că e homosexual. În ce scandaluri a fost implicat

David Coote, un fost arbitru englez care a fost concediat recent după o serie de scandaluri, inclusiv insultarea clubului Liverpool şi a lui Jürgen Klopp, şi-a dezvăluit homosexualitatea într-un interviu acordat The Sun.

Arbitrul în vârstă de 42 de ani a fost dat afară luna trecută de Sindicatul Arbitrilor Profesionişti din Anglia (PGMOL) după ce au fost publicate mai multe videoclipuri cu el. În primul, Coote îi insulta violent pe cei de la Liverpool şi pe fostul lor manager Jürgen Klopp. Un altul, difuzat câteva zile mai târziu, îl arăta în timp ce inhala o pudră albă cu o bancnotă, la o zi după sfertul de finală al Euro 2024 dintre Franţa şi Portugalia, în care oficiase la VAR.

La o lună după ce a fost demis din funcţia de arbitru profesionist, Coote a vorbit cu lacrimi în ochi pentru tabloidul englez. „Am simţit un profund sentiment de ruşine în special în timpul adolescenţei mele”, a spus el. „Nu le-am spus părinţilor mei până la 21 de ani. Nu am spus adevărul prietenilor mei până la 25 de ani. Sexualitatea mea nu este singurul motiv pentru care am ajuns în această situaţie. Dar nu spun o poveste autentică dacă nu spun că sunt homosexual şi că am avut dificultăţi reale în a ascunde asta. Mi-am ascuns emoţiile ca tânăr arbitru şi mi-am ascuns, de asemenea, sexualitatea. Şi asta m-a condus la o serie întreagă de comportamente”, a precizat Coote.

În acest interviu acordat The Sun, David explică faptul că a folosit cocaina ca pe o evadare. „Nu era ceva de care eram dependent zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună”, a spus el. „Am avut perioade lungi în care nu am folosit-o - dar era una dintre căile de evadare pe care le aveam. Doar pentru a scăpa de stres, de implacabilitatea muncii. Am un imens sentiment de ruşine să spun că am ales această cale”, a declarat arbitrul.

În special, el s-a referit la o secvenţă filmată în timpul Euro, în care pare să fie pe cale să consume o linie de praf alb. „Nu mă recunosc în videoclipul cu cocaină”, a mărturisit el. „Nu pot rezona cu ceea ce am simţit la momentul respectiv, dar aşa eram eu. Mă chinuiam să-mi respect programul şi nu aveam cum să mă opresc. Aşa că m-am trezit în această situaţie - evadând”, a explicat Coote.

