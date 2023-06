Cine e starul în ascensiune care va fi următorul ”Superman”

Starul american în ascensiune David Corenswet va fi următorul actor care va îmbrăca pelerina roşie a lui Superman, a confirmat marţi regizorul următorului episod din saga, James Gunn.

Americanul în vârstă de 29 de ani s-a făcut remarcat prin roluri în mai multe seriale de succes, printre care "Hollywood" şi "The Politician" pe Netflix, "We Own This City" pe HBO şi "Pearl" pe Universal.

David Corenswet va aborda de data aceasta rolul miticului supererou în "Superman: Legacy", produs de Warner Bros Studios pentru 2025.

Vestea a fost anunţată pentru prima dată de presa specializată de la Hollywood, care a mai dezvăluit că Rachel Brosnahan, rol titular în serialul "The Fabulous Mrs Maisel", a fost aleasă să o interpreteze pe iubita lui Superman, jurnalista Lois Lane.

"Este corect", a confirmat regizorul James Gunn pe Twitter, repostând un articol din The Hollywood Reporter.

Înaintea lui, actorii Christopher Reeve, Brandon Routh şi, mai recent, Henry Cavill l-au interpretat pe Superman pe marele ecran.

Anul trecut, Warner Bros a desemnat duo-ul format din regizorul James Gunn, şi producătorul Peter Safran să relanseze franciza de supereroi DC Comics, cu scopul de a o revitaliza în faţa concurenţei acerbe a celor de la Marvel.

"Superman: Legacy" este programat să fie lansat în Statele Unite pe 11 iulie 2025.

