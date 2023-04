Cine e șeful ITF, federația care a refuzat proba Simonei Halep: e în conflict cu Ion Țiriac și l-a pus la zid pe Ilie Năstase

Simona Halep s-a plâns în interviul acordat Tennis Majors că ITF (Federația Internațională de Tenis) i-a refuzat probele pe care l-a trimis.

Mai mult, ITF a cerut anularea audierii din 24 martie și nu a fost de acord cu ridicarea suspendării provizorii.

Federația Internațională de Tenis este condusă din 2015 de americanul David Haggerty, 65 de ani, care nu și-a făcut prea mulți prieteni în România, dimpotrivă chiar.

Astfel, Ion Țiriac a cerut public demisia acestuia chiar la începutul anului 2023, după ce forul mondial a reziliat contractul cu compania Kosmos Tennis, pentru organizarea Cupei Davis.

"Ca preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Tenis, membru fondator al Federaţiei Internaţionale de Tenis din 1913, triplă finalistă a Cupei Davis, vă aduc aminte că în urmă cu patru ani, în faţa a 600 de reprezentanţi ai tenisului mondial, v-aţi luat următorul angajament: de a creşte vizibilitatea, notorietatea şi situaţia financiară a briliantului lumii tenisului, Cupa Davis, prin parteneriatul cu Kosmos Tennis (parteneriat de 25 de ani)", afirmă Ţiriac în scrisoarea deschisă adresată lui Haggerty.

"La acel moment v-am avertizat că acest parteneriat va distruge cea mai importantă competiţie din tenisul mondial şi nu va dura mai mult de 2-3 ani. Astăzi aţi anunţat finalul acestei colaborări. Am avut dreptate. Aşa că sper că veţi avea decenţa de a demisiona", a concluzionat Ion Ţiriac.

Haggerty, critici dure la adresa lui Ilie Năstase

Nu e primul conflict dintre Haggerty și oficialii români. În 2017, după întâlnirea cu scântei dintre România și Marea Britanie din FedCup, șeful ITF l-a pus la zid pe Ilie Năstase, pe atunci căpitanul nejucător al echipei noastre. „Acesta este un comportament inacceptabil pentru un căpitan al unei echipe de Fed Cup. Niciun sportiv, oficial, reprezentant al mass-media sau fan nu ar trebui să suporte vreun fel de abuz, iar domnul Năstase, în mod corect, nu va mai juca niciun rol în această întâlnire de Fed Cup. O anchetă este deja în curs şi orice decizie sau sancţiune va fi luată de comisia ITF", a precizat Haggerty. Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) i-a ridicat acreditarea lui Ilie Năstase, acesta urmărind meciurile de la vestiare.

Ce a spus Simona Halep

"Am trimis dovezile mele la ITF, dar le-a respins. Le-am comunicat în decembrie, când munca noastră s-a terminat.

După această respingere, singura modalitate de a-mi apăra drepturile a fost să cer să fiu audiată de o instanţă independentă pentru a-mi prezenta dovezile. Mizam foarte mult pe această audiere, deoarece respingerea de către ITF a dovezilor mele în decembrie a avut consecinţe pentru calendarul meu. O audiere a fost programată pentru prima dată pentru 28 februarie, după care mă gândeam că voi avea posibilitatea să joc la Indian Wells. ITF a cerut ca această audiere să fie amânată pentru a avea timp pentru teste suplimentare.

Am avut mari speranţe, dar a trebuit să aştept până la 24 martie. Însă ITF a cerut apoi anularea audierii din 24 martie. Nu am acceptat această decizie deoarece regulamentul prevede că orice sportiv suspendat temporar are dreptul la o audiere rapidă. Începea să dureze foarte mult timp. Aşa că am cerut ITF să-mi ridice suspendarea provizorie, însă de asemenea a refuzat".

No comment din partea ITF

„ITF a spus că nu este în măsură să comenteze criticile lui Halep! De asemenea, ITIA (n.r. - Agenția Internațională de Integritate a Tenisului) a fost contactată pentru comentarii”, punctează cei de la The Guardian.