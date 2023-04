Adevărul despre banii câștigați de David Popovici: ”Nu știu dacă mă credeți, tatăl meu poate să ateste”

Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial şi european, a declarat, miercuri, cu prilejul semnării unui parteneriat pe patru ani cu Raiffeisen Bank, că nu se interesează deocamdată de câştigurile obţinute până acum din sport.

''Nu ştiu dacă mă credeţi, dar este adevărat, tatăl meu poate să ateste, toţi oamenii care mă ajută pot să ateste. Eu nu vreau să ştiu câţi bani fac. Eu nu vreau să ştiu câţi bani câştig pe lună, nu vreau să ştiu ce bonusuri primesc, ce premii câştig din înot, tocmai pentru că nu vreau să mă influenţeze. Nu ştiu, odată ce voi şti asta poate mi s-ar urca la cap, poate m-ar face să mă schimb în vreun fel. Tocmai de asta aleg să nu ştiu, dar am oameni de încredere care se ocupă de asta şi pentru că de curând sunt adult şi am crescut va trebui la un moment dat să mă ocupă şi eu de asta. Dar o iau pas cu pas şi încerc să nu fug de responsabilitatea asta prea mult, pentru că în curând voi fi nevoit să ştiu şi să-mi văd de viaţa de adult'', a declarat Popovici, miercuri, la One Tower, cu prilejul anunţării unui parteneriat pe patru ani cu o cunoscută bancă din România.

Popovici a explicat că îşi alege cu grijă noii parteneri, cu care să împartă aceleaşi valori şi principii: ''Este vorba de nişte valori în care eu cred şi în care de asemenea noul meu partener, Raiffeisen, crede. Este vorba despre succes, stabilitate şi siguranţă. Drumul spre performanţă este unul foarte lung, greu şi am nevoie de sprijin puternic şi real în spatele meu şi în echipa mea. Asta porneşte de la fani, familie, prieteni, colegi de la şcoală, parteneri şi mă ajută să cresc cât mai mult. Şi de fapt, ceea ce îmi doresc eu cel mai mult, este să inspir cât mai mult. Sunt convins că în noua noastră colaborare, îi voi inspira pe cât mai mulţi prin ceea ce facem să aleagă şi sportul ca un stil de viaţă sănătos şi serios. Am oameni de încredere care se ocupă, cel puţin la început, de discuţiile, de negocierile şi de eventualele parteneriate, cărora le dau putere pentru a vorbi în numele meu, Eu încerc să-mi găsesc parteneri puternici din câteva domenii cu care să împart aceleaşi principii şi aceleaşi valori şi tocmai de asta se întâmplă foarte rar să am un nou partener, un nou colaborator. Şi pentru că se întâmplă foarte rar, este extrem de valoros, pentru că noua noastră relaţie este foarte importantă pentru mine''.

Campionul român a adăugat că încă nu a început să lucreze la spoturi sau reclame: ''Suntem încă la început. Am o relaţie specială cu atenţia şi camerele, pentru că toate au venit atât de repede, într-un timp atât de scurt, şi nu m-am aşteptat la asta. Întotdeauna mi-am dorit să fiu pe cât de bun sunt, îmi doresc să fiu cel mai bun şi sunt conştient că la pachet cu asta vine atenţia, vine succesul, sunt atât de mulţi factori care intră în joc. Încerc să mă adaptez la noua mea viaţă, rămânând la fel, nu vreau să mă schimb, nu vreau să las nimic să mă schimbe. Şi să fac cât mai mult bine, asta îmi doresc, pentru că eu consider că nu am nimic mai bun de făcut cu imaginea mea, atât timp cât sunt cunoscut, decât să fac bine şi să promovez principii sănătoase şi valori precum cele pe care le-am menţionat mai devreme''.

Despre bogăţie, Popovici are un punct de vedere interesant şi nu este tentat de acumularea ei în exces: ''Există şi bogăţie de natură financiară, dar nu văd cum m-ar ajuta vreodată real. Consider că bogăţia vine atunci când te simţi bine, când eşti liniştit, când ai un simţ al siguranţei. Cred că banii te ajută atunci când reuşeşti să fii suficient de comod financiar. Sunt convins că ceea ce depăşeşte un prag poate strica la un moment dat, asta e filosofia mea''.

La prezentarea parteneriatului, din partea băncii au fost prezenţi Zdenek Romanek, preşedinte şi director executiv, şi Cristian Sporiş, vicepreşedinte, Corporate Banking Division şi Membru Consiliu Director.