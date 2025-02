Înotătorul David Popovici, campion olimpic pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a avut ocazia în copilărie să participe la filmările videoclipului unei cunoscute melodii.

Astfel, la 7 ani, David Popovici a fost unul dintre copiii care au apărut în videoclipul melodiei „Cai verzi pe pereți”, interpretată de Alex Velea, Smiley și Don Baxter.

„David mi-a spus recent că ziua aceea a fost pentru el ca un Disneyland. Ne-am jucat toată ziua și ne-am distrat pe platou. A fost unul dintre acele momente care îți rămân în suflet, iar faptul că el și-a amintit de mine și mi-a mulțumit pentru acea experiență este o bucurie enormă.

Întotdeauna am încercat să fiu atent la copii și să le ofer o experiență plăcută. Asta am învățat din copilărie, de la tatăl meu, și mă bucur că am putut fi un model, chiar și pentru o zi, pentru David”, a declarat Alex Velea la Digi FM, conform Gsp.ro.

