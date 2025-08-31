David Popovici, apariție de senzație pe litoralul românesc: ”Am obosit destul de tare”

David Popovici a participat, duminică, la o ștafetă în cadrul concursului de înot în ape deschise Atlantisman, și împreună cu antrenorul lui, Adrian Rădulescu, și colegul de antrenamente, Andrei Enache, a câștigat locul al II-lea, în clasamentul open.

Ștafetele de 3x500 metri au închis concursul de înot în Marea Neagră, găzduit de stațiunea Jupiter, județul Constanța.

Câștigătorul cursei de 10 kilometri desfășurată sâmbătă a participat alături de Adrian Rădulescu și David Popovici la ștafeta de 3x500 de metri, și a obținut locul al II-lea.

”Am făcut această ștafetă plecând de la ideea că ar putea fi o distracție mare. A fost foarte vechi gândul acesta de a face o ștafetă cu antrenorul meu și cu David și cred că a fost distractiv pentru toți trei”, a declarat la finele cursei, Andrei Enache, care se antrenează în Malta, unde studiază.

La rândul său, Adrian Rădulescu a apreciat cursa de 500 de metri drept una grea, din cauza lipsei antrenamentelor și se așteaptă ca David Popovici să-i amintească de necesitatea pregătirii pentru concursuri.

”Nu m-am pregătit pentru concurs, dar cred că m-am descurcat destul de bine și mulțumită încurajărilor celor doi colegi de echipă. A fost foarte specială cursa pentru mine, fiindcă am putut să fac lucrul acesta cu ei. Mi-aș dori să revin în concursuri, dar nu știu dacă am timp să mă pregătesc temeinic. Așa cum fac cu el, ”uite, astăzi, trebuie să ne antrenăm, să ne odihnim”, sper să facă și el același lucru cu mine, să-mi aducă aminte că trebuie să mai fac și eu un antrenament', a declarat pentru AGERPRES antrenorul Adrian Rădulescu.

De asemenea, David Popovici a apreciat cursa în Marea Neagră drept una dificilă și i-a provocat pe sportivii aflați la început de drum să-l întreacă ”încet”.

”Plecând pe prima jumătate a cursei, au fost niște valuri imense. Sunt obișnuit ca singurele valuri să vină de la culoarele din apropiere care nu se compară cu valurile mării. Am obosit destul de tare, dar a fost o experiență frumoasă, pentru că am fost împreună, am făcut ceva diferit împreună și mi-ar mai plăcea să vin. Vreau să ne vedem din nou în anii viitori și să fim cât mai mulți concurenți. Vreau să ne vedem la antrenamente, la competiții și chiar să mă întreceți. Este o provocare. Nu vă grăbiți! Mai lăsați-mă și pe mine un pic. Puteți să o faceți și vreau să ne întrecem', a afirmat David Popovici, la finele concursului.

Întrecerea de ștafete din cadrul celei de-a doua ediții a concursului Atlantisman a fost câștigată de sportivi legitimați la CSM Constanța, Andrei Iaschiu, Mateen Sediq și Luca Boldura.

”La ștafete, marea mi s-a părut mult mai agitată decât la 2.000 metri (probă susținută duminică dimineața, n.r.) și decât ieri (sâmbătă, n.r.) la 10.000 de metri. La dus, mi s-a părut mai greu, dar la întors a fost ușor pentru că mergeam cu valurile”, a afirmat Andrei Iaschiu, sportiv de performanță.

De altfel, Andrei Iaschiu a obținut sâmbătă locul al III-lea la proba de 10 kilometri, iar la cursa de 2 kilometru, locul al II-lea.

La feminin, proba de 10 kilometri a fost câștigată de Erika Forțu, legitimată la CSM Ploiești.

Într-una din ștafete, a înotat duminică și organizatorul, președintele Asociației de înot în ape deschise și înghețate România, Paul Georgescu.

”Cel mai greu este să organizezi o asemenea competiție, dar am avut o echipă lângă mine căreia îi mulțumesc frumos. Anul acesta am avut aproape 250 de participanți, cu aproape 100 mai mulți decât anul trecut, și îmi pare bine că această competiție crește. Am pus în ea atât experiența mea în competițiile anterioare de înot în ape deschise la nivel internațional, dar este și un proiect pe care vreau să-l dezvolt, să aduc cât mai mulți înotători buni din alte țări, fiindcă așa și valoarea sportivilor noștri va crește”, a afirmat Paul Georgescu.

România are câteva concursuri în ape deschise atât în regiuni montane, cât și în apa Mării Negre, Atlantisman fiind considerat însă unul dintre cele mai dificile, datorită curenților schimbători ai apei mării, dar și datorită probei de 10 kilometri, una considerată foarte dificilă pentru participanți.

