David Popovici, apariție de senzație pe litoralul românesc: ”Am obosit destul de tare”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 31 August 2025, ora 15:52
240 citiri
David Popovici, apariție de senzație pe litoralul românesc: ”Am obosit destul de tare”
David Popovici FOTO Facebook Sport Extra

David Popovici a participat, duminică, la o ștafetă în cadrul concursului de înot în ape deschise Atlantisman, și împreună cu antrenorul lui, Adrian Rădulescu, și colegul de antrenamente, Andrei Enache, a câștigat locul al II-lea, în clasamentul open.

Ștafetele de 3x500 metri au închis concursul de înot în Marea Neagră, găzduit de stațiunea Jupiter, județul Constanța.

Câștigătorul cursei de 10 kilometri desfășurată sâmbătă a participat alături de Adrian Rădulescu și David Popovici la ștafeta de 3x500 de metri, și a obținut locul al II-lea.

”Am făcut această ștafetă plecând de la ideea că ar putea fi o distracție mare. A fost foarte vechi gândul acesta de a face o ștafetă cu antrenorul meu și cu David și cred că a fost distractiv pentru toți trei”, a declarat la finele cursei, Andrei Enache, care se antrenează în Malta, unde studiază.

La rândul său, Adrian Rădulescu a apreciat cursa de 500 de metri drept una grea, din cauza lipsei antrenamentelor și se așteaptă ca David Popovici să-i amintească de necesitatea pregătirii pentru concursuri.

”Nu m-am pregătit pentru concurs, dar cred că m-am descurcat destul de bine și mulțumită încurajărilor celor doi colegi de echipă. A fost foarte specială cursa pentru mine, fiindcă am putut să fac lucrul acesta cu ei. Mi-aș dori să revin în concursuri, dar nu știu dacă am timp să mă pregătesc temeinic. Așa cum fac cu el, ”uite, astăzi, trebuie să ne antrenăm, să ne odihnim”, sper să facă și el același lucru cu mine, să-mi aducă aminte că trebuie să mai fac și eu un antrenament', a declarat pentru AGERPRES antrenorul Adrian Rădulescu.

De asemenea, David Popovici a apreciat cursa în Marea Neagră drept una dificilă și i-a provocat pe sportivii aflați la început de drum să-l întreacă ”încet”.

”Plecând pe prima jumătate a cursei, au fost niște valuri imense. Sunt obișnuit ca singurele valuri să vină de la culoarele din apropiere care nu se compară cu valurile mării. Am obosit destul de tare, dar a fost o experiență frumoasă, pentru că am fost împreună, am făcut ceva diferit împreună și mi-ar mai plăcea să vin. Vreau să ne vedem din nou în anii viitori și să fim cât mai mulți concurenți. Vreau să ne vedem la antrenamente, la competiții și chiar să mă întreceți. Este o provocare. Nu vă grăbiți! Mai lăsați-mă și pe mine un pic. Puteți să o faceți și vreau să ne întrecem', a afirmat David Popovici, la finele concursului.

Întrecerea de ștafete din cadrul celei de-a doua ediții a concursului Atlantisman a fost câștigată de sportivi legitimați la CSM Constanța, Andrei Iaschiu, Mateen Sediq și Luca Boldura.

”La ștafete, marea mi s-a părut mult mai agitată decât la 2.000 metri (probă susținută duminică dimineața, n.r.) și decât ieri (sâmbătă, n.r.) la 10.000 de metri. La dus, mi s-a părut mai greu, dar la întors a fost ușor pentru că mergeam cu valurile”, a afirmat Andrei Iaschiu, sportiv de performanță.

De altfel, Andrei Iaschiu a obținut sâmbătă locul al III-lea la proba de 10 kilometri, iar la cursa de 2 kilometru, locul al II-lea.

La feminin, proba de 10 kilometri a fost câștigată de Erika Forțu, legitimată la CSM Ploiești.

Într-una din ștafete, a înotat duminică și organizatorul, președintele Asociației de înot în ape deschise și înghețate România, Paul Georgescu.

”Cel mai greu este să organizezi o asemenea competiție, dar am avut o echipă lângă mine căreia îi mulțumesc frumos. Anul acesta am avut aproape 250 de participanți, cu aproape 100 mai mulți decât anul trecut, și îmi pare bine că această competiție crește. Am pus în ea atât experiența mea în competițiile anterioare de înot în ape deschise la nivel internațional, dar este și un proiect pe care vreau să-l dezvolt, să aduc cât mai mulți înotători buni din alte țări, fiindcă așa și valoarea sportivilor noștri va crește”, a afirmat Paul Georgescu.

România are câteva concursuri în ape deschise atât în regiuni montane, cât și în apa Mării Negre, Atlantisman fiind considerat însă unul dintre cele mai dificile, datorită curenților schimbători ai apei mării, dar și datorită probei de 10 kilometri, una considerată foarte dificilă pentru participanți.

Ce-a mâncat David Popovici la un restaurant din Sibiu și reacția patronului
Ce-a mâncat David Popovici la un restaurant din Sibiu și reacția patronului
Aflat în vacanță după dubla de aur de la Campionatul Mondial din Singapore, David Popovici a fost observat zilele trecute la un restaurant din centrul istoric al Sibiului. Astfel, campionul...
Un deputat PSD vrea ca Guvernul să preia de la primării cheltuielile cu indemnizațiile persoanelor cu handicap: „O nedreptate strigătoare la cer”
Un deputat PSD vrea ca Guvernul să preia de la primării cheltuielile cu indemnizațiile persoanelor cu handicap: „O nedreptate strigătoare la cer”
Deputatul PSD Maricel Popa solicită ca Ministerul Muncii să preia cheltuielile primăriilor cu indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi ale însoţitorilor, motivând că în multe...
#David Popovici, #aparitie, #litoral, #inot , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal urias! Gabi Tamas s-ar fi luat la bataie cu un bodyguard si ar fi fost "aruncat in strada". Ce a urmat

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. David Popovici, apariție de senzație pe litoralul românesc: ”Am obosit destul de tare”
  2. Schimbare după 8 ani. Decizia radicală a fostului lider mondial din ATP
  3. Gigi Becali, despre marea problemă de la FCSB: ”Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc”
  4. Letona Ostapenko și-a cerut scuze pentru ce-a spus la US Open: ”Engleza nu este limba mea maternă...”
  5. Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev
  6. Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Românca a rămas fără trofeu: ”Să mi-l dați înapoi!”
  7. Venus Williams face senzație la US Open. La 45 de ani, a ajuns în optimi
  8. ”Bombă” în campionatul Olandei, cu internaționalul român pe teren
  9. Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la US Open cu favorita gazdelor, finalista de la Wimbledon
  10. România prosperă! Calificările de joi ne-au adus o creștere impresionantă în clasamentul coeficienților