David Popovici, apariție de senzație pe Transfăgărășan, cu mașina de 150.000 de euro: ”Viață...” FOTO

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 10:23
Mașina lui David Popovici FOTO Instagram David Popovici

Aflat în vacanță după dubla de aur de la Campionatul Mondial din Singapore, David Popovici a fost observat zilele trecute pe Transfăgărășan.

Astfel, campionul român a participat la un eveniment organizat de Porsche, brand pentru care David Popovici a devenit, de curând, ambasador.

„Tribute to Transfăgărășan” s-a chemat acțiunea inițiată de Porsche, cu ocazia a 50 de ani de când celebrul drum care străbate Carpații a fost dat în folosință, împliniți în 2024. Tot anul trecut s-au împlinit 50 de ani de la primul model de Porsche 911 Carrera 4 GTS.

David Popovici deține și el o mașină Porsche, pentru care a plătit aproximativ 150.000 de euro, fiind unul dintre invitații de seamă.

”Life...” (n.r. viață) a scris întotătorul pe Instagram, alături de o serie de fotografii și imagini de la eveniment.

