David Popovici a refuzat categoric oferta PSD: "Nu mi-am dorit eu și de aceea!"

La doar 21 de ani, David Popovici, unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii, a refuzat propunerea PSD de a redenumi Bazinul Național „Lia Manoliu” din București în „Bazinul David Popovici”.

Sportivul a explicat că nu dorește ca bazinul în care și-a început cariera să îi poarte numele, preferând să păstreze memoria locului în forma sa originală:

„Nu mi-am dorit eu și de aceea! E bazinul Lia Manoliu, unde am învățat să înot. Așa vreau să îl știu pentru totdeauna: Lia Manoliu!”, a afirmat David Popovici.

Deputatul PSD Adrian Bara a motivat inițiativa prin dorința de a recompensa performanțele tânărului campion, dar a afirmat că înțelege opțiunea sportivului: „David Popovici a ales să nu se lase transformat într-o imagine comercială, ci să rămână fidel principiilor sale și să își dedice toată energia carierei și progresului personal”.

Proiectul nu a fost însă susținut de Senatul României, care a recomandat construirea unui bazin olimpic modern care să-i poarte numele campionului român, ca un gest mai potrivit de recunoaștere a meritelor sale.

