Cum s-au agățat politicienii de succesul lui David Popovici. Analist: „Societatea are o foame după modele de succes”

La doar 17 ani, David Popovici a reușit să câștige două medalii de aur la Campionatul Mondial de Natație, ocazie cu care politicienii s-au îngrămădit să felicite și să facă promisiuni.

Felicitări de la primii oameni în stat

Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă au fost primii care au scris pe Facebook mesaje de felicitare pentru tânărul campion.

„Felicitări, David Popovici, pentru performanţa extraordinară obţinută la Campionatul Mondial de nataţie! Prin ambiţia, talentul şi perseverenţa dovedite, ai oferit astăzi multe emoţii şi bucurii tuturor românilor şi ai scris o nouă pagină în istoria sportului românesc”, a scris, luni seară Klaus Iohannis. Două zile mai târziu, Iohannis l-a felicitat din nou pe Popovici, după medalia câștigată la proba de 100 de metri liber, însă de data asta într-un mesaj mai mai sec. „O nouă performanţă de excepţie pentru David Popovici, care a câştigat titlul mondial şi la proba de 100 de metri liber. Felicitări, David!”, a afirmat șeful Statului.

De cealaltă parte, premierul Ciucă a spus despre Popovici că este „cel mai nou nume din cartea de aur a sportului românesc”, după care, două zile mai târziu, l-a felicitat din nou pentru că a „scris istorie și astăzi”.

În timp ce șefii celor două camere ale Parlamentului erau ocupați cu cearta privind prețul carburanților, ceilalți miniștri dar și parlamentari s-au lipit de succesul lui Popovici. Printre aceștia s-au regăsit ministrul Sportului Sorin Cîmpeanu, ministrul de Interne Lucian Bode, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău, sau chiar liderul AUR George Simion.

Una dintre cele mai neobișnuite reacții a venit din partea ministrului Sportului Eduard Novak care s-a filmat în timpul competiției de miercuri seară și a trăit „intens” finala.

Foame de modele de succes

Sociologului Gelu Duminică a explicat, într-un mesaj, că cel mai probabil, politicienii vor uita de Popovici în două săptămâni.

„De ieri, toată lumea și-l dorește "în poză". "Ignoratul" de ieri, a devenit vedetă. În maxim 2 săptămâni, va fi iar uitat. Și iar va mânca micul dejun la 5 AM sprijinit doar de familia și echipa lui tehnică. Politicienii îl vor uita și totul o va lua de la capăt. Pentru că ei vor doar poze și imagine. Cu munca care e în dreptul lor, mai greu”, a explicat acesta.

Întrebat de ce au ales politicienii să se agațe din nou de succesul unui sportiv de performanță, analistul și specialistul în comunicare Radu Delicote explică pentru Ziare.com că oamenii politici nu s-au cățărat pe reușita lui Popovici, ci au urmat un trend din societate. Totodată, politicienii ar fi suferit un impact negativ mai sever dacă ar fi rămas muți, mai relatează analistul.

„În comunicarea publică, fiind persoane publice, e o reacție de dublă constrângere. Adică dacă reacționează, de ce au reacționează, dacă nu reacționează, de ce nu reacționează. Atunci problema care se pune este care e răul cel mai mic. Răul cel mai mic în cazul de față este să reacționezi să spui ceva decât să nu spui deloc. Și atunci cred că de asta, la o presiune publică și emoție atât de mare, au reacționat. Nu cred că s-au cățărat, ci au urmat un trend din societate ca să iasă cu un mesaj pozitiv”, notează Delicote.

Chestionat despre motivele pentru care românii devin mereu fani peste noapte a sportivilor de performanță, expertul în comunicare a notat că politicienii sunt oglinda societății și că în România există o „foame” pentru modele de succes autentice. De aici se trage și critica vizavi de politicieni, în contextul încrederii și așa scăzute în clasa politică, mai argumentează expertul.

„Societatea românească astăzi este disperată, are foame de modele de succes reale, autentice. Este disperată să se agațe de modele de succes, de oameni normali care au reușit în viață. Generic, plecând de un jos, fără să aibă ceva care să-i bage în față, o familie cu funcții șamd. Asta, de fapt, arată că societatea își dorește foarte mult astăzi să aibă asemenea modele. Și atunci, de aici vedem și oprobiul ăsta public față de politicieni, pentru că încrederea în instituțiile de stat și clasa politică este destul de jos, mai ales în contextul crizelor prin care trecem și a neîncrederii acumulate în ultimii ani. De aici reacția societății la ceea ce au scris politicienii sau la ceea ce au zis față de băiatul ăsta sau în general de alte personalități din sport, cultură, ș.a. din societate”, a conchis Radu Delicote.

Politicienii se îngrămădesc să arunce cu bani

Potrivit Eurosport, David Popovici câștigă de la clubul Dinamo un salariu lunar de 7.000 de euro. Performanța sa de la Mondial i-a făcut însă pe politicieni mai darnici. Primarul USR al Sectorului 2 Radu Mihaiu vrea să-i dea tânărului o bursă de 50.000 de lei.

„Pe lângă faptul că este un mare campion, David Popovici este și elev al Sectorului 2. Și am constatat că, deși Sectorul 2 acordă burse pentru elevi olimpici județeni și naționali, în grila aprobată de Consiliul local nu există și burse pentru campioni mondiali. Voi propune Consiliului Local al Sectorului 2 instituirea unei burse excepționale pentru campioni mondiali la discipline olimpice, în valoare totală de 50.000 de lei”, a anunțat marți, edilul Sectorului 2.

Și Guvernul s-a trezit să răsplătească performanța lui Popovici. Joi, 23 iunie, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că sportivul va primi suma de un milion de lei din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi în cadrul şedinţei de Guvern am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Ciucă după şedinţa de Guvern de joi.

