Curg laudele pentru David Popovici la Mondiale: ”Omul ăsta e înspăimântător”

Înotătorul David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de nataţie de la Fukuoka (Japonia).

Sportivul dinamovist a concurat în a doua semifinală şi a oprit cronometrul la 1:44,70. Al doilea a fost americanul Luke Hobson (1:44,87), cei doi fiind singurii înotători care au coborât sub 1:45.

Finala este programată, marţi, de la ora 14:02.

Kyle Sockwell, jurnalist și comentator specialist în aria natației, a avut o reacție sugestivă referitoare la performanța românului: „David Popovici tocmai a încheiat proba de 200 de metri liber și pare 0 la sută obosit. Omul ăsta este înspăimântător”.

David Popovici just went 1:44.70 in the 200 freestyle and looks 0% tired after doing so.

This dude is terrifying. pic.twitter.com/ffTL0fMUJ6