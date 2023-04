Cursa formidabilă cu care David Popovici s-a calificat la Jocurile Olimpice VIDEO

Înotătorul român David Popovici s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, după ce a realizat baremul în proba de 100 m liber, sâmbătă, la Campionatele Naţionale în bazin de 50 m găzduite de Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni.

Popovici (CS Dinamo) a câştigat proba de 100 de metri liber cu timpul de 47.61 secunde şi a reuşit astfel să realizeze baremul de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

Proba de 100 m liber este cea în care Popovici deţine atât titlul, cât şi recordul mondial, dar şi titlul european de seniori.

Pentru David Popovici este al cincilea titlu naţional câştigat la această ediţie, după cele de la 50 m liber, 100 m spate şi 50 m fluture (acesta cu record naţional) şi 400 m liber.

David Popovici just went 47.6 in the 100 Freestyle with “Sweet Child of Mine” by Gun N’ Roses playing in the background 🥶pic.twitter.com/mGrBUcLI7a