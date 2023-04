Cine îi aduce micul dejun la pat lui David Popovici și ce mănâncă tânărul campion pentru a fi în formă

David Popovici este cel mai bun înotător european al anului 2022. El a câştigat anul trecut două titluri de campion mondial, două de campion europeana, un argint mondial în bazin scurt, trei titluri mondiale la juniori şi patru titluri europene la juniori.

Într-un interviu acordat APS Media, Mihai Popovici, tatăl înotătorului, a dezvăluit că a renunțat la cariera corporatistă din pharma pentru a sta alături de fiul lui.

Mihai Popovici a mai spus că soția lui, Georgeta, a urmat un curs antidoping, pentru a fi sută la sută siguri că David nu va avea nicio problemă din acest punct de vedere. "Nu eu am urmat cursul, ci soția mea. Ea a urmat cursul, iar eu am stat pe lângă ea. Am citit sute de ore pe acest subiect.

A urmat cursul pentru că ne-am dorit să știm exact cum decurge un control antidoping, care sunt regulile și să-i dăm lui David toate informațiile.

Care este pasul întâi, care este pasul al doilea, pasul trei – în așa fel încât să nu fie surprins de procedurile regulamentare impuse de un astfel de control. În plus, suntem foarte atenți la ce mănâncă și ce bea David. Are câteva suplimente pe care le consumă, dar toate sunt certificate antidoping. Aici este un capitol în care din păcate în România este o lipsă crasă de informații".

Mihai Popovici spune că David ia micul dejun la 4.30 sau la 5.30, aproape cu ochii închiși, apoi mai doarme două ore. Părinții îi pregătesc lui David prima masă a zilei.

"Facem în general cu schimbul, eu și soția mea. De aproximativ cinci ani am devenit specialiști și în nutriție. Am citit și am ajuns să avem informații. Pot să vă spun că David bea după antrenamente lapte cu miere și scorțișoară. Un pahar mare, 250-300 ml.

Și într-o vreme bea cu cacao în loc de scorțișoară. Este o sursă excelentă de proteine. Iar mierea este una dintre cele mai complexe alimente cunoscute. Dimineață are diferite combinații. Una dintre ele este într-adevăr iaurtul cu o serie de semințe, cu fulgi de ovăz, și din nou cu miere. E bun pentru traiectul intestinal și o sursă foarte bună de carbohidrați de calitate".