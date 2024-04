David Popovici a luat al patrulea aur în patru zile la Otopeni. Ce planuri are pentru JO: ”Lumea așteaptă...sănătate!”

David Popovici a câştigat, sâmbătă, medalia de aur în proba de 100 m liber din cadrul Campionatului Naţional de înot în bazin de 50 m pentru seniori, tineret şi juniori I-II, competiţie care are loc la Otopeni. Este a patra medalie de aur obţinută de Popovici la actuala ediţie.

Popovici a încheiat cursa cu timpul 47.86 secunde, la o secundă de recordul mondial care i-a aparținut până în urmă cu câteva luni.

Zilele trecute, David Popovici a mai triumfat la 50 m liber, 200 m liber și 400 m liber.

La final, Popovici a fost chestionat pe marginea Jocurilor Olimpice de la Paris. ”Lumea are așteptări mari de la tine...”, i s-a spus lui Popovici. ”Lumea așteaptă...sănătate!”, a fost prima sa reacție, subliniind apoi că nu vrea să pună presiune pe el în ceea ce privește câștigarea unei medalii sau stabilirea unei performanțe anume.

“Sunt foarte mulţumit. Cred că n-am mai coborât de aproape un an sub 48. Cred că da, sunt în grafic pentru JO. Mă bucur că am îndeplinit obiectivul principal la aceste campionate şi anume să mă calific la Campionatele Europene. Singurele obiective pentru JO sunt să dau tot ce am mai bun. Mai mult decât atât nu am ce să fac”, a mai declarat Popovici în direct la TVR Sport.

Pentru sportiv urmează Mare Nostrum în Barcelona şi Campionatele Europene din Serbia, iar apoi Jocurile Olimpice. ‘După aceea, o vacanţă binemeritată”, spune el.