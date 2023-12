Ce-a spus David Popovici despre români după locul 4 de la Europene: ”Am fost peste tot în lume...”

Sportivul român David Popovici, clasat pe locul patru în finala probei de 200 m liber de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni, a declarat la finalul cursei că nu poate face de fiecare dată cel mai bun timp al său, fiind dezamăgit totodată că nu a reuşit rezultatul de la Mondialele de la Melbourne de anul trecut.

"Cu timpul de la Melbourne aş fi luat locul întâi aici (n.r. - 1 min 40 sec 79/100 la Campionatele Mondiale în bazin scurt de la Melbourne, în 2022). Numai că am mers cu o jumătate de secundă mai încet. Nu am cum să fac cel mai bun timp al meu de fiecare dată, asta e. Iar atât timp cât sunt conştient de asta nu am de ce să mă întristez. Nu sunt un mare fan al înotului în bazin scurt, sunt prea multe întoarceri pentru mine. Dar trebuie să privesc şi partea bună... adică având mai multe întoarceri mi le îmbunătăţesc şi pe cele puţine din bazinul lung", a declarat Popovici.

"Avem cei mai buni spectatori. Am fost la concursuri în Italia, unde italienii erau, bineînțeles, aclamați, însă nu se compară cu atmosfera generată de către români. Am fost peste tot în lume și parcă e cea mai bună galerie pe care am simțit-o și te face să te simți foarte bine atunci când intri pe marginea bazinului.

Medaliile nu contează așa tare. Timpii contează și contează să te simți bine. Tuturor ne place să câștigăm, dar nu e cel mai important lucru”, a msi spus David Popovici, la Antena Stars.

Sportivul român, care s-a calificat, sâmbătă seara, în finala probei de 100 m liber a menţionat că este foarte obosit.

"Sunt foarte obosit, de abia aştept să dorm şi sper să dorm bine. Acum sunt aşteptat şi la testul antidoping... de abia aştept să ajung acasă. A fost o zi foarte grea pentru mine, care însă mă pregăteşte pentru concursurile importante care urmează", a precizat Popovici.

Sportivul român David Popovici s-a clasat doar pe locul patru în finala probei de 200 m liber, sâmbătă seara, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni.

Popovici a fost cronometrat cu timpul de 1 min 41 sec 52/100, fiind devansat de britanicii Matthew Richards, 1 min 41 sec 01/100, James Guy, 1 min 41 sec 12/100, şi de lituanianul Danas Rapsys, 1 min 41 sec 15/100.

Popovici, campionul european en titre, se calificase în finală cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 42 sec 04/100, după ce în serii fusese înregistrat cu al treilea timp, 1 min 42 sec 39/100.

Vineri seara, Andrei Ungur a câştigat prima medalie pentru România la Europenele de la Otopeni, bronz în proba de 100 m spate.

România participă la Europene cu un lot de 21 sportivi (7 fete şi 14 băieţi), selecţionaţi în baza formei arătate la Campionatele Naţionale în bazin scurt din perioada 9-12 noiembrie, desfăşurate tot la Otopeni.

La precedenta ediţie a Europenelor în bazin scurt, care a avut loc la Kazan (Rusia), în 2021, David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, iar Robert Glinţă a obţinut un argint la 100 m spate şi un bronz la 50 m spate. La Mondialele în bazin scurt din 2022 de la Melbourne, Popovici a cucerit argintul la 200 m liber.