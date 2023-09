David Popovici a acceptat să vorbească, în premieră, despre relația pe care o are cu iubita sa, Taisia Nițulescu.

Cei doi sunt împreună de trei ani și se înțeleg perfect, în ciuda faptului că el este plecat destul de des în cantonamente sau la concursuri.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat. Acum două zile a intrat într-o trupă de dans. Ea a făcut dans de performanță, acum a dat o audiție, ceva mai serios. Acum, după ce a intrat, mi-a zis că începe antrenamentul la ora 1. Am înțeles și eu. O susțin, ea mă susține. Acum abia aștept să înceapă și ea acest regim de antrenament, o să încercăm să mâncăm mai sănătos, o voi implica și pe ea în viața de sportiv. O felicit cu această ocazie!”, a spus David Popovici în podcast-ul Starea Naţiei.

David Popovici va începe în această toamnă Facultatea de Psihologie la Universitatea București.

