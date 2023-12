Cine i-a luat fața lui David Popovici la gala premiilor oferite de clubul Dinamo

Canotoarele Mădălina Bereş, Amalia Bereş şi Maria Lehaci Tivodariu au fost desemnate, joi seara, sportivele anului 2023 de către Clubul Sportiv Dinamo, în cadrul unei gale care a avut loc la Hotelul Marriott din Capitală.

Cele trei componente ale lotului olimpic de canotaj al României au avut rezultate identice în acest an, mai exact câte 2 medalii de aur la Campionatele Europene de la Bled şi câte o medalie de aur şi una de argint la Campionatele Mondiale de la Belgrad.

Cei mai buni antrenori ai Clubului Sportiv Dinamo în 2023 au fost desemnaţi la sporturi individuale Antonio Colamonici (canotaj) şi la sporturi de echipă Xavier Pascual (handbal)

Preşedintele CS Dinamo, Ionuţ Adrian Popa, a declarat în cadrul galei că 2023 a fost un an cu multe provocări, dar cu toate acestea clubul a reuşit să califice 22 de jucători la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Anul 2023 a fost presărat cu multe provocări, fiind intitulat şi 'Drumul spre Paris', întrucât au avut loc calificările pentru accederea la Jocurile Olimpice din 2024. În acest moment, Dinamo are calificaţi 22 de sportivi de la canotaj, atletism, nataţie şi gimnastică, alţi opt sportivi având potenţial de calificare. La nivel de sporturi de echipă, în acest an am reuşit să câştigăm campionatul şi Supercupa la handbal masculin şi campionatul la rugby după o pauză de 15 ani. Lucrurile pe care le-am făcut ne-au adus încrederea celor din jur şi dorinţa lor de a ne urma. Iar oamenii între care există încredere fac diferenţa între echipă şi grup. Demonstrăm astfel că putem fi mai mult decât suma eforturilor noastre individuale", a afirmat Popa.

În cadrul galei, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, le-a transmis sportivilor dinamovişti să continue să muncească pentru a obţine performanţele aşteptate la Jocurile Olimpice.

"Spiritul dinamovist înseamnă medalii, înseamnă performanţă... pentru mine Dinamo e casa şi familia mea. Împreună trebuie să ţinem viu acest spirit dinamovist şi să avem grijă de generaţia tânără, care e dornică de reuşită. Are nevoie de sprijinul nostru. Anul 2023 a fost unul foarte bun pentru clubul Dinamo, dar normal că întotdeauna există loc şi de mai bine. Pentru că din 61 de sportivi calificaţi la Paris, Dinamo are 22, iar dintre aceştia, cu mândrie o spun, 19 sunt de la canotaj. Ceea ce nu e uşor şi demonstrează că atunci când vrei nu ai cum să nu reuşeşti. Eu vă doresc să nu lăsaţi garda jos nici măcar în vremuri grele şi să fiţi sănătoşi. Pentru că îmi doresc pentru Paris o echipă a României nu doar numeric apropiată de cea de la Tokyo, ci şi o echipă foarte valoroasă", a menţionat Elisabeta Lipă.

La rândul său, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat că îşi doreşte ca numărul medaliilor României la JO de la Paris să se apropie de 10.

"Dinamo înainte de toate înseamnă tradiţie, înseamnă istorie, înseamnă respect şi înseamnă mândrie naţională. Asta pentru că Dinamo are în palmares 133 de medalii olimpice, peste 1.160 de medalii la campionatele mondiale şi peste 1.600 de medalii la campionatele europene. Sunt multe ţări din lume care nu au palmaresul clubului Dinamo. În acest an, la campionatele mondiale România a cucerit 7 medalii, nu ştiu dacă e mult, dacă e puţin... dar îmi doresc ca de la Jocurile Olimpice de la Paris să ne întoarcem cel puţin cu 7 medalii şi de ce nu, să ne apropiem de numărul 10. De aceea trebuie să rămânem ancoraţi în realitate şi să ne concentrăm, pentru că urmează un an şi mai dificil decât 2023", a precizat Covaliu.

Premiile acordate în cadrul "Galei Sportului Dinamovist 2023 - Drumul spre Paris" sunt următoarele:

Sportivii anului - Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Maria Lehaci Tivodariu (canotaj)

Laureaţii anului - Ancuţa Bodnar, Roxana Anghel, Victoria Petreanu, Iuliana Buhuş, Ionela Cozmiuc, Mariana Dumitru, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Mihai Ţigănescu, Ştefan Berariu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu (toţi canotaj), Ede Karoly Molnar, Vlad Dascălu (ambii ciclism), David Popovici (înot), Andreea Matei (dans sportiv)

Laureaţi tineret - Cristina Drugă şi Emanuela Ciotău (canotaj)

Laureaţi juniori - Casian Cîdu (scrimă)

Echipa anului - echipa de handbal masculin

Revelaţia anului - echipa de rugby

Antrenorii anului - Antonio Colamonici (canotaj), Xavier Pascual (handbal masculin).

La Gala Sportului Dinamovist 2023 au fost prezenţi printre alţii preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, Mihai Stoichiţă, precum şi foştii fotbalişti Ioan Lupescu, Ioan Andone, Marius Niculae, Ionel Dănciulescu şi Florin Bratu.

