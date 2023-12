David Popovici, după locul 7 la Europene: ”Misiunea a fost îndeplinită”

Înotătorul David Popovici a declarat, marţi seara, după locul al şaptelea obţinut în finala probei masculine de ştafetă 4x50 m liber de la Campionatele Europene în bazin scurt de la Otopeni, că el şi colegii săi vor încerca să îşi ia revanşa în probele individuale.

"Chiar dacă am obţinut locul 7 am avut nişte competitori foarte buni. Momentan mai buni decât noi la proba asta foarte scurtă. Încercăm să ne luăm revanşa în probele individuale. Dar finalişti europeni sună foarte bine. În plus ne-am îmbunătăţit şi timpul, deci misiunea a fost îndeplinită", a spus Popovici.

"Mie nu mi s-a părut o cursă dificilă. A fost scurtă, rapidă... s-a desfăşurat foarte repede, iar noi ne-a simţit bine împreună ca echipă. Mă bucur că fiecare dintre noi a înotat mai bine decât de dimineaţă şi timpul final e mai bun. Aşa că e tot ce ne puteam dori", a adăugat el.

George-Alexandru Stoica-Constantin a afirmat la finalul cursei că obiectivul echipei României a fost obţinerea unui timp mai bun decât în calificările de dimineaţă.

"Obiectul nostru acesta a fost să ne îmbunătăţim timpul de dimineaţă şi se pare că ne-a ieşit", a afirmat Stoica-Constantin.

Ads

Mihai Gergely a declarat că s-a bucurat de experienţa trăită în proba de ştafetă. "Ne bucurăm pentru experienţa pe care am trăit-o, înotând într-o finală europeană", a subliniat Gergely.

La rândul său, Patrick Dinu a ţinut să le mulţumească spectatorilor pentru susţinerea din această finală.

"Ne-am atins obiectivul în această finală. Vrem să le mulţumim spectatorilor care au venit şi ne-au făcut galerie. A fost o atmosferă foarte frumoasă", a precizat Patrick Dinu.

România, în componenţa David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick Dinu, s-a clasat pe locul al şaptelea în finala probei masculine de ştafetă 4x50 m liber, marţi seara, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

România a fost cronometrată cu timpul de 1 min 25 sec 93/100, cel mai rapid dintre tricolori fiind David Popovici, 21 sec 30/100.

Ediţia 2023 a Campionatelor Europene de înot în bazin scurt (25 metri) care se desfăşoară la Otopeni între a fost declarată deschisă, marţi, în cadrul unei ceremonii la care au participat preşedintele Federaţiei Europene de Nataţie (LEN), portughezul Jose Antonio Silva, şi preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec. În cadrul ceremoniei, imnul României a fost interpretat de tenorul Ştefan Alexandru Constantin.

România participă la Europene cu un lot de 21 sportivi (7 fete şi 14 băieţi), selecţionaţi în baza formei arătate la Campionatele Naţionale în bazin scurt din perioada 9-12 noiembrie, desfăşurate tot la Otopeni.

La precedenta ediţie a Europenelor în bazin scurt, care a avut loc la Kazan (Rusia), în 2021, David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, iar Robert Glinţă a obţinut un argint la 100 m spate şi un bronz la 50 m spate. La Mondialele în bazin scurt din 2022 de la Melbourne, Popovici a cucerit argintul la 200 m liber.